БГУ представит научные разработки на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На промышленной выставке "Иннопром" с 5 по 8 июля в Екатеринбурге (Россия) БГУ представит около 20 научных разработок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В нынешнем году тематикой экспозиции заявлено "Гибкое производство". Среди университетских разработок этого направления ученые БГУ продемонстрируют металлические зеркала из алюминиевого сплава. Используются они при производстве авиационной и бронетанковой техники и служат альтернативой прототипам из нержавеющей стали. Могут также применяться для мото- и автотранспорта вместо внешних стеклянных и внутрикабинных зеркал. Новация конкурентна по качеству, безопасна в эксплуатации и имеет облегченный вес.

На стенде БГУ представят ультразвуковые счетчики газа для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых и общественных зданиях и промышленных производствах. Эти счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений.

Посетители также познакомятся с радиопоглощающими материалами серии "КУП". Они защищают летательные аппараты от воздействия электромагнитного излучения, обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400-450 градусов и химически устойчивы к воздействию кислот, щелочей и растворителей.

В число разработок войдут устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "Агент В-607" для спутникового мониторинга транспортных средств, многофункциональный измерительный комплекс "Alma Meter 2", импульсные источники электропитания и генераторы сильноточных импульсов, модульный комплекс управления расходом газов, разработки из области компьютерного моделирования, ГИС-технологий и другое.

Выставка "Иннопром" проводится с 2010 года и стала одной из крупнейших промышленных выставок России. БГУ участвует в экспозиции в четвертый раз.-0-