БГУ представит научные разработки на выставке Energy Expo

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит научные разработки на международной специализированной выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo). Пройдет она в рамках Белорусского энергетического и экологического форума с 12 по 15 октября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего в экспозицию БГУ войдет 15 новаций в области энергетики, экологии и энергосбережения. На стенде разместятся ультразвуковые счетчики газа. Предназначены они для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых и общественных зданиях, промышленных производствах. Данные счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений.

"Посетители выставки также смогут ознакомиться с комплексной технологией переработки нефтезагрязненных грунтов с высоким содержанием нефтепродуктов. Она позволяет полностью восстановить участок биологическим способом и возвратить его в хозяйственный оборот. Благодаря этой технологии грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. Полученные отходы нефтепродуктов частично перерабатываются в гидроизоляционные материалы и грунтоматериал, который в дальнейшем можно использовать для дорожного строительства", - рассказали в пресс-службе.

В числе разработок БГУ высокоэффективные энергосберегающие системы электропитания для технологических процессов и электротехнических устройств повышенного энергопотребления. Устройства могут использоваться как мощные генераторы сильноточных импульсов сложной формы, стабилизаторы напряжения и тока. Их новизна заключается в применении метода широтно-импульсной модуляции и наличии микропроцессорного управления.

Также БГУ представит светопоглощающие композиционные материалы, автоматизированную систему радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием, многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter - 2.

Выставка Energy Expo работает с 1995 года и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. Мероприятие направлено на демонстрацию современных научных достижений в области энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, градостроительства, защиты окружающей среды. Также форум содействует расширению сотрудничества и обмену передовыми разработками в сфере энергетики и экологии Беларуси со странами зарубежья. В 2019 году продукцию представили свыше 300 предприятий из 15 стран мира. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось.-0-