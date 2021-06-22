БГУ представит научные разработки на выставке вооружения и военной техники MILEX

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит научные разработки на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Мероприятие состоится с 23 по 26 июня на площадке спортивно-развлекательного комплекса "Минск-Арена". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ войдет 10 новаций, среди которых автоматизированная система обработки полетной информации "Двина-М". Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку, хранение и экспресс-анализ информации, привязку к цифровой карте местности.

В числе разработок БГУ комплекс для дистанционного зондирования Земли "Мультискан". Он используется для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта самолетов, вертолетов, беспилотников. Устройство может применяться для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. Кроме того, с его помощью можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание, сообщив в профильные службы.

Посетители выставки познакомятся также с электронными тренажерами для подготовки военных специалистов. Эта программа позволяет моделировать чрезвычайные действия и ситуации, оценивать теоретические знания и практические навыки обучаемых.

В число экспонатов БГУ войдут также многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter 2, макет университетского спутника BSUSat-2, радиопоглощающие материалы серии КУП, светопоглощающие композиционные материалы и другое.

Выставка MILEX проводится с 2001 года и объединяет ведущие отечественные и мировые компании военного назначения. Является одной из самых крупных экспозиций в восточно-европейском регионе по демонстрации бронетанковой техники, авиации и ракетно-космических комплексов, аэрокосмических технологий, ракетного, артиллерийского и стрелкового вооружения системы ПВО малого и среднего радиуса действия.-0-