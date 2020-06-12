БГУ представит свои разработки на онлайн-выставке Made in Belarus #AgroFood

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представит около 20 научно-технических разработок на первой онлайн-выставке Made in Belarus #AgroFood. Она пройдет с 16 июня по 19 июля на специальной электронной платформе Белорусской торгово-промышленной палаты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Выставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий, распределенных по двум павильонам Agro и Food. Инновационная продукция БГУ войдет в коллективный стенд научно-технических разработок Министерства образования. В числе экспонатов ведущего вуза - пищевые добавки, новые технологии и химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания и ветеринарные средства. В частности, будет продемонстрирован комплексный микробный препарат "Жыцень". В его основу входят живые клетки микроорганизмов, повышающие степень разложения пожнивных остатков. Это средство снижает инфекционный фон на возделываемых территориях. Применение препарата позволяет отказаться от осеннего внесения компенсирующей дозы минерального азота и сохранить экологию в условиях открытого грунта. Как результат - значительное повышение урожая и качества продукции сельскохозяйственных культур.

Продолжит аграрную тему экологическое удобрение "Ликафос". Оно предназначено для улучшения питания растений, повышения урожайности и усовершенствования качественных показателей почв. В числе преимуществ можно отметить экономически выгодное производство с минимальными затратами на исходное сырье.

В экспозицию университета также войдет технология получения гипоаллергенного детского печенья. Растворимое печенье в отличие от обычного сахарного и затяжного безопасно для питания детей с шести месяцев, не образует крошки, которые могут попасть в дыхательную систему ребенка.

Выставка Made in Belarus #AgroFood посвящена различным отраслям промышленности и направлена на презентацию белорусской продукции и услуг. Посетители стендов смогут пообщаться с разработчиками в текстовом чате. Ожидается, что онлайн-выставку посетят более 5 тыс. представителей Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Организатор виртуальной выставки Made in Belarus #AgroFood - предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-