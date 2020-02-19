БГУ представляет научно-технические разработки на выставке в Египте

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представляет научно-технические разработки на международной выставке "Беларусь - Египет: партнерство, обращенное в будущее". Мероприятие проходит в эти дни в новой административной столице Египта - городе Ведиан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Разработки университета выполнены в области аэрокосмических технологий, фармацевтики, ветеринарии, пищевой промышленности, приборостроения, автоматизации промышленности и экологии. В частности, в Египте продемонстрированы противоопухолевые препараты "Темодекс", "Проспиделонг", "Цисплацел". Они применяются для лечения злокачественных опухолей, представляют собой гидрогели, содержащие иммобилизованные цитостатики и имплантируются в ложе удаленной опухоли. Препараты вызывают гибель раковых клеток, предотвращают метастазирование, способствуют снижению токсической нагрузки на организм.

Экспонатом выставки является "Высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ". Он предназначен для измерения температуры горячих предметов в диапазоне температур от плюс 900 до 1300°С. Прибор можно использовать в составе производственных и экспериментальных установок во время непрерывного контроля температуры металлов при ковке, штамповке, прокате, наладке. Посетители выставки также познакомятся с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Это многофункциональные фармацевтические препараты, обладающие одновременно противовирусной, иммуномоделирующей и антибактериальной активностями и не имеют зарубежных аналогов.

Инновации БГУ входят в коллективный стенд Национальной экспозиции научно-технических и инновационных разработок Беларуси.-0-