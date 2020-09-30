БГУ представляет научные разработки на выставке "ТехИнноПром"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 научных разработок БГУ представлено на 23-й Международной выставке технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром". Мероприятие проходит в эти дни в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В число экспонатов университета вошли радиопоглощающие материалы серии "КУП" НИИ ядерных проблем БГУ. Предназначены они для защиты летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения. Обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400-450 градусов и химическую стойкость к кислотам, щелочам, растворителям.

НИИ физико-химических проблем БГУ демонстрирует на выставке составы термостойких композиционных материалов на основе фосфатных связующих с температурами эксплуатации до 1600 градусов. Это радиопрозрачные, радиопоглощающие, теплопроводящие, теплоизолирующие составы, диэлектрики, проводники. Они характеризуются негорючестью, нетоксичностью, экологичностью, конкурентны по стоимости с мировыми аналогами. Материалы применяются в производстве ракетно-космической и авиационной техники, огнеупоров и керамики, металлургии, машиностроении, ядерной энергетике. Некоторые успешно использованы в узлах ракетно-космической системы "Энергия-Буран".

Один из экспонатов БГУ - разработка георадарноакустического метода и аппаратурного комплекса для экспресс-мониторинга качества автомобильных дорог, созданная учеными НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко. Технология позволяет бесконтактно оценить прочность, неоднородность, скрытые нарушения каждого слоя дорожного полотна, не повреждая его целостности. Аналогов инновационного предложения в нашей стране и за рубежом нет.

Всего на выставке представлено шесть научных разработок Белорусского государственного университета.

Международная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" проводится с 1997 года и включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума. Тематические площадки отражают достижения в области технологий для промышленных производств, продукции и услуг, инноваций, инвестиций, стартапов. Традиционно участвуют предприятия и организации из Беларуси, России, Индии, Японии, Узбекистана и других стран.-0-