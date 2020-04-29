БГУ приглашает школьников принять участие в онлайн-викторине "День Победы!"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальную онлайн-викторину "День Победы!" для школьников проведут в БГУ. Она приурочена к 75-летию Великой Победы, направлена на популяризацию истории о Великой Отечественной войне и привлечение учащихся к научной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются старшеклассники минских школ, гимназий и лицеев. Им предстоит с 1 по 3 мая в любой из дней пройти три тура и ответить на 30 вопросов по истории событий 1941-1945 годов. Игра включает в себя тест, где из предложенных вариантов нужно выбрать правильный, а также задания, на которые ученик дает свой ответ, и вопросы, связанные с фотографиями военного периода.

Победителей объявят 7 мая. Все ребята получат электронные сертификаты, а лучших знатоков наградят памятными призами, которые можно будет забрать в дирекциях своих учреждений образования.

Пройдет интеллектуальное состязание на платформе Google.

Организатором выступает исторический факультет БГУ.-0-