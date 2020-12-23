БГУ приглашает студентов принять участие в новогодних и рождественских акциях

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ проходят новогодние и рождественские акции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Для всех желающих первичная профсоюзная организация студентов подготовила стилизованную фотозону. Она располагается в холле главного корпуса БГУ. Осуществить тематическую фотосессию можно до 11 января. Также можно опубликовать свои фото в социальных сетях, указав аккаунт первички @profkombsu.

Студенческий союз БГУ приглашает всех желающих принять участие в новогоднем посткроссинге. Акция позволит установить контакты с ребятами из других вузов, обменяться уникальными открытками и найти новых друзей. Помимо студентов БГУ к посткроссингу подключатся обучающиеся из 15 вузов Беларуси, России, Украины, Австрии, Словакии и Казахстана. Для того чтобы стать участником акции, нужно до 25 декабря зарегистрироваться через google-форму. После этого организаторы случайным образом распределят адреса участников между собой для будущих новогодних поздравлений. Новогодние открытки можно сделать самостоятельно, а также приобрести в магазине.

В преддверии праздников БРСМ БГУ приглашает всех желающих принять участие в Республиканской благотворительной акции. Организуется она для помощи воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Чтобы стать волшебниками для ребят, можно передать им детские игрушки, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, а также любые другие подарки. Принимаются они по адресу: пр-т Независимости, 4, каб. 111 или на факультетах у представителей организации.

Также в университете функционирует виртуальная выставка колокольчиков "Калядны звон". Она организована Союзом женщин БГУ.-0-