БГУ приглашает учащихся поучаствовать в конкурсе творческих работ "Свет православия"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс творческих и исследовательских работ "Свет православия" среди учащихся проходит в БГУ. Мероприятие посвящено 1030-летию православия на белорусских землях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Направлено оно на формирование духовно-нравственных качеств и развитие творческого потенциала подрастающего поколения, а также популяризацию и сохранение культурного наследия белорусского народа.

К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет.

Конкурс организуется по двум направлениям. Литературное позволит раскрыть творческий талант среди начинающих писателей. Им предлагается подготовить рассказ, эссе, повесть на русском или белорусском языках, объемом не более 20 тыс. печатных знаков на темы: притчи Спасителя и современный мир, "Мой путь к вере", "Радости и печали моего детства". "Гімн маёй душы роднай Беларусі" нужно представить в поэтическом жанре.

Также учащиеся могут подготовить исследовательские проекты на темы: "Ф.М. Достоевский как христианский мыслитель", "Мой храм: его история и современность", "Не стоит село без праведника" о жизни и подвиге земляка, "Библейские сюжеты в произведениях искусства". Для этого необходимо проанализировать произведения Достоевского и вопросы христианской морали, которые он поднимал, предоставить материалы о храмах Беларуси, рассказать их историю и необычные факты, связанные со святыми местами. Предлагается конкурсантам также рассмотреть произведения искусства с позиции передачи классических библейских сюжетов, повлиявших на становление мировой культуры. Принимаются индивидуальные и коллективные исследовательские работы.

Материалы и заявка участника принимаются до 28 февраля включительно по электронной почте: konkurs.theology.bsu@gmail.com с пометкой "Литературный конкурс". В теме письма необходимо указать ФИО автора.

Оценят работы преподаватели Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ. Победителей наградят памятными подарками.

Организаторами конкурса выступают Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, Белорусская православная церковь, Международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла".-0-