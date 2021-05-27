БГУ приглашает вспомнить факты из истории и современности вуза

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конкурс "Назад в будущее с БГУ" стартует 31 мая в университете. Акция приурочена к 100-летию вуза и направлена на популяризацию истории и современности БГУ среди молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Участниками могут стать все желающие студенты, магистранты, сотрудники и абитуриенты БГУ. Состязание пройдет с 31 мая по 2 июня на официальных страницах университета "ВКонтакте", Instagram, Telegram. Один из трех дней будет посвящен настоящему, прошлому или будущему университета. Конкурсантам предложат вспомнить значимые даты из истории и современности БГУ, описать его будущее через 100 лет. Вопросы будут в формате интеллектуальных викторин, головоломок и творческих заданий", - рассказали в пресс-службе.

Допускается индивидуальное и командное участие по предварительной регистрации. Она открыта по 30 мая. Уведомление и подробную информацию о программе конкурса пользователю пришлют на электронную почту и в Telegram.

Победителей определят по сумме набранных баллов и наградят 7 июня ценными призами от магазина корпоративной символики "Крама БДУ". Призеров ждут брендированные худи, беспроводные колонки, портативные зарядные устройства.

Организует акцию центр корпоративных коммуникаций БГУ.-0-