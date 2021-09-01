БГУ проведет акцию "Лекарство от COVID-19"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ 2 и 3 сентября проведет акцию "Лекарство от COVID-19", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятие, которое пройдет на пр.Независимости, 4, направлено на информирование студентов и сотрудников БГУ о важности вакцинации, чтобы предотвратить распространение вирусных инфекций. Кроме того, иногородним первокурсникам расскажут о возможностях получения медицинской помощи в столице.

Во время акции организуют викторину по сбору предложений о привлечении к вакцинации родственников и друзей, спортивную игру на перетягивание каната "На какой стороне ты". Участникам предложат рассказать собственную историю о перенесенной болезни и вакцинировании. Исполняющая обязанности заведующей здравпунктом №1 БГУ Яна Яцына даст профконсультацию по вопросам COVID-19 в формате мотивационной игры "Вопрос - ответ".

"Благодаря акции участники получат полную информацию о профилактике вирусного заболевания и смогут записаться на прививку с правом получения бесплатного сертификата", - отметили в пресс-службе.

В БГУ на постоянной основе проходят мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В частности, активно вакцинируют сотрудников и студентов. Студенты-белорусы и преподаватели могут пройти вакцинацию в прививочных пунктах БГУ с 13.30 до 16.00 в порядке живой очереди по адресам: 2 сентября - ул.Кальварийская, 9 (ауд. 532 учебного корпуса ФФСН) и ул.Долгобродская, 23/1 (здравпункт УО "МГЭИ им.А.Д.Сахарова" БГУ); 3 сентября - ул.Бобруйская, 9 (здравпункт №1 БГУ), 6 сентября - ул.Бобруйская, 9 (здравпункт №1 БГУ) и ул.Курчатова, 8 (здравпункт №2 БГУ), 8 сентября - ул.Бобруйская, 9 (здравпункт №1 БГУ), 9 сентября - ул. Карла Маркса, 31 (каб. 34, учебный корпус филологического факультета). Белорусские студенты также могут привиться по адресам: ул.Сурганова, 45/4, ул.Чюрлениса, 1, и ул.Курчатова, 8.

Иностранные студенты проходят вакцинирование по ул.Сурганова 45/4.

При себе необходимо иметь паспорт или студенческий билет.

Организатором акции выступает первичная профсоюзная организация студентов БГУ.-0-