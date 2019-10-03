БГУ проведет конкурс детской журналистики

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет проведет конкурс детской журналистики "Старт". К участию приглашаются белорусские школьники, учащиеся гимназий и колледжей, юные представители журналистских клубов, кружков и пресс-центров от 8 до 18 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В конкурсе предусмотрено четыре номинации: публикация в СМИ, видеоаудиосюжет, блог и фотография. "Жанровый диапазон включает репортаж с места события, интервью, публицистическое эссе, фотоработы. Все конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с одной из заявленных тем: "Путешествуя по Беларуси", "Место, где я живу", "Заглядывая в будущее", "Чему нас учит история", "Интересная профессия", "Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени)", - рассказали в пресс-службе.

Заявки на участие БГУ будет принимать до 31 января 2020 года в печатном виде. Вместе с краткой биографией, фото автора, характеристикой с места учебы, а также конкурсными материалами их ждут по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9 с пометкой "конкурс детской журналистики". Фото- и видеоработы в цифровом формате принимаются по электронной почте silinatv@bsu.by.

Награждение победителей состоится в конце марта следующего года во время масштабного Фестиваля детской журналистики. Все конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах от представителей известных белорусских молодежных СМИ. Кроме того, будут организованы консультации с преподавателями по поступлению на факультет журналистики БГУ и экскурсия по ведущему вузу страны.

Инициаторами конкурса выступают факультет журналистики БГУ, Министерство информации, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов.-0-