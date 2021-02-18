БГУ проведет цикл мероприятий ко Дню родного языка

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ пройдет цикл мероприятий ко Дню родного языка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Главной площадкой их проведения станет филологический факультет. Откроет программу 22 февраля круглый стол с участием декана факультета Ивана Ровды, директора Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Игоря Копылова, преподавателей и приглашенных гостей. Во время встречи состоятся лекция "Беларуская мова: сучасны стан і перспектывы" заведующей отдела истории белорусского языка Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Натальи Полещук, а также презентация книжной серии "Зарубежная беларусістыка". В нее войдут работы о проблемах белорусского языка и литературы иностранных ученых. Первой станет книга "Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве" австрийского лингвиста Германа Бидэра. Также в этот день пройдет интеллектуальная игра "Слова X" для третьекурсников специальности "Белорусская филология". Продолжит данную тематику 23 февраля викторина "Пуцяводнае слова" с участием первокурсников специальности "Славянская филология".

Творческая гостиная "Сем цудаў Беларусі: пісьменнік і беларуская спадчына" начнет работу 24 февраля в 14.25. Ее посетят заместитель главы Белорусского фонда культуры, главный редактор "Краязнаўчай газеты" Владимир Гилеп и писатель, переводчик, публицист, член Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО Анатолий Бутевич. Писатель презентует свои литературные произведения и поделится творческими планами на будущее.

На следующий день, 25 февраля, состоится встреча с представителями журнала "Роднае слова", в числе которых главный редактор Наталья Шапран. Переводческим днем станет 26 февраля. О профессии переводчика и умении открывать другие культуры с помощью родного языка расскажет доцент кафедры белорусского языкознания филологического факультета Елена Петрович в рамках лекции "Эўрыстыка перакладу, або адкрыццё праз слова". Кроме того, в этот день состоится презентация документального фильма "Гаворкі Беларусі", посвященного диалектам белорусского языка. Автором идеи выступил старший научный сотрудник отдела диалектологии и лингвогеографии Института языкознания им. Якуба Коласа НАН Беларуси Вадим Шклярик.

Дополнят программу выставки произведений белорусских писателей, поэтов и публицистов, организованные Фундаментальной библиотекой на факультетах БГУ. В экспозицию войдут словари, учебные пособия, научные труды, а также художественные произведения классиков. На факультете журналистки запланирована онлайн-беседа с участием студентов и преподавателей. В рамках мероприятия прозвучат интересные факты из жизни Ивана Мележа, состоится прочтение стихотворений Янки Купалы, Евгении Янищиц, Сергея Граховского и других белорусских авторов.

Международный день родного языка по инициативе ЮНЕСКО отмечается ежегодно 21 февраля.-0-