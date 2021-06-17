БГУ проведет цикл мероприятий в память о погибших в ВОВ сотрудниках

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ пройдет цикл мероприятий, посвященный памяти погибших в ВОВ преподавателей и сотрудников вуза. Приурочены акции к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Университет 22 июня присоединится к Всебелорусской акции "Минута молчания". Продолжит цикл 25 июня заседание Совета БГУ. В его преддверии запланирован митинг-реквием "Юбилей, который не состоялся". Руководство и сотрудники возложат цветы к памятнику "Стела памяти» в честь студентов и преподавателей БГУ, погибших в годы войны. На памятном мероприятии прозвучат произведения хоровой музыки в исполнении народной хоровой капеллы БГУ, а также литературно-музыкальная композиция "Юность, опаленная войной" с отрывками из воспоминаний очевидцев начала войны.

БГУ в 1941 году должен был отпраздновать свое 20-летие. К этому событию запланировали цикл мероприятий, из которых 21 июня 1941 года состоялись только юбилейная научная сессия и праздничная выставка. На следующий день началась война. В первые ее дни 450 добровольцев из числа преподавателей и студентов ушли на фронт. За мужество и храбрость, проявленные в борьбе с фашистами, 12 из них получили высокое звание Героя Советского Союза, а Торжественный совет по случаю 20-летнего юбилея БГУ вошел в историю университета как несостоявшийся.-0-