БГУ расширяет сотрудничество с турецкими университетами

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между БГУ и университетами Яшар и Каппадокии (Турция). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

С белорусской стороны подпись поставил проректор БГУ по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев, а с турецкой - ректоры университетов Мехмет Джемали Динчер и Хасан Али Карасар. Церемонии подписания меморандумов состоялись в рамках официального визита делегации БГУ во главе с Константином Козадаевым.

Документы предусматривают обмен преподавателями и студентами, учебно-методическими материалами, организацию совместных научных публикаций, а также образовательных и культурных мероприятий.

Университет Яшар создан в 2001 году, а Университет Каппадокии принял первых студентов в 2017. Вузы регулярно занимают высокие позиции в национальном рейтинге Турции. Университет Яшар состоит из девяти факультетов: естественных наук и литературы, экономики и административных наук, связи, гуманитарных и социальных наук, менеджмента, права, искусства и дизайна, архитектуры, инженерного. В Университет Каппадокии входят Профессиональный колледж Каппадокии, факультеты стоматологии, гуманитарных наук, экономики и административных наук, архитектуры, дизайна и изящных искусств, школы прикладных, медицинских наук, иностранных языков и Высшей школы.

БГУ развивает межвузовское сотрудничество с десятью турецкими университетами: Анкары, Памуккале, Фатих, Бахчешехира, Окана, Эрджиес, Карабюк, Стамбульским и Анатолийским, а также стамбульским университетом Меденияет.

С 2001 года на факультете международных отношений БГУ преподается турецкий язык и готовятся специалисты в области лингвострановедения со знанием языка и культуры Турции. За этот период выпущено около 90 специалистов данного профиля. С 2011 года на ФМО действует Центр турецкого языка и культуры. Активно ведется обучение граждан Турции в белорусско-турецких информационно-образовательных центрах БГУ в Анталии (2015) и Анкаре (2018.).

Сегодня в БГУ обучается 27 граждан из Турции, из которых 13 - на первой и 9 - на второй ступенях получения высшего образования. Кроме того, пять слушателей проходят подготовку на факультете доуниверситетского образования иностранных граждан Института дополнительного образования БГУ.-0-