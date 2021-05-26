БГУ сохранил позиции в топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга по физике

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ стабильно входит в топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга по физике. Его обновление состоялось сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"С 2017 года ведущий вуз единственный представляет нашу страну в этом рейтинге. Три года подряд БГУ входил в группу вузов 401-500. С 2020 года значительно улучшил позиции до уровня 201-300 и в нынешнем году подтвердил этот высокий результат, который равноценен вхождению в число лучших среди 30 тыс. вузов всего мира", - рассказали в пресс-службе.

Лидеров среди университетов по физике определяют на основе пяти индикаторов: продуктивность научной деятельности; нормализованное цитирование статей в области физики; международное сотрудничество; материалы, опубликованные университетами в престижных научных журналах; наличие научных наград и премий международного уровня. Улучшение позиций БГУ в рейтинге стало возможным за счет роста числа публикаций и увеличения доли статей, написанных в соавторстве с международными коллективами. По последнему индикатору БГУ получил 95,8 баллов из 100 возможных и находится на 40 месте в мире.

Тройку лидеров по физике составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Принстонский университет и Стэнфордский университет.

Шанхайский предметный рейтинг ARWU является самым авторитетным и объективным в мире и содержит оценки университетов по 54 предметам, включая естественные и инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и общественные науки. В этом году по всем предметам было ранжировано более 1800 из 4000 заявившихся университетов из 93 стран. По общим результатам лучшим университетом признан Гарвардский университет, получивший 15 первых мест. Массачусетский технологический институт по различным предметам взял шесть первых позиций, Колорадский университет в Боулдере и Оксфордский университет завоевали по два первых места.

Всего существует более 20 разнообразных рейтингов. Шанхайский рейтинг вместе с QS и THE входит в большую тройку самых авторитетных мировых рейтингов, которые оценивают деятельность первой тысячи вузов. Представленность в данном шорт-листе является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами. БГУ присутствует в глобальных и предметных рейтингах 12 агентств, конкурируя с ведущими университетами соседних стран. -0-