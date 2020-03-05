БГУ традиционно вошел в предметный рейтинг QS по физике и астрономии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосуниверситет традиционно вошел в предметные рейтинги Quacquarelli Symonds (QS) и занял место в группе 551-600 по физике и астрономии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В основу методики QS положены следующие критерии: репутация учреждения по результатам опроса международных академических экспертов и работодателей, среднее количество цитирования научных публикаций за пятилетний период и индекс Хирша вуза в данной научной области. При этом методика не учитывает публикации, подготовленные большими коллаборациями, участником которых является и БГУ. Несмотря на это, белорусский вуз входит в рейтинг лучших университетов мира в области физики и астрономии.

Возглавил предметный рейтинг QS "Физика и астрономия" Массачусетский институт технологий. Из стран - соседей Беларуси в этой категории представлены 17 российских университетов. Среди них МГУ имени М.В.Ломоносова (33-е место), Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Новосибирский государственный университет (51-100). В рейтинге также представлены Вильнюсский университет (251-300), Киевский национальный университет имени Т.Шевченко (401-450), Тартуский университет (451-500) и семь польских вузов во главе с Варшавским университетом (151-200).

Всего в итоговой таблице рейтинга по всем направлениям показаны 1386 университетов из 4983 подавших заявки.

БГУ присутствует в предметном рейтинге QS по физике и астрономии в третий раз. Кроме QS, вуз представлен в шести предметных рейтингах других агентств: Шанхайском по физике (GRAS Physics), Times Higher Education по "Инженерным наукам и технологиям" и "Физическим наукам", U.S. News по физике и по химии, URAP по физическим наукам. Также БГУ участвует в 11 глобальных рейтингах университетов мира, в том числе в QS, занимая 351-е место, а в U.S. News - 346-е.

Обновленные списки Quacquarelli Symonds (QS) опубликованы ночью 4 марта по 48 различным научным направлениям. Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе университетов.-0-