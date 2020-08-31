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Общество
31 августа 2020, 11:31

БГУ улучшил позиции в Московском международном рейтинге "Три миссии университета"

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ улучшил свои позиции в Московском международном рейтинге "Три миссии университета" (MosIUR), совершив прорыв на 100 позиций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня университет входит в группу 301-350. В 2019 году эти показатели были равны 401-450. Положительная динамика обусловлена ростом числа иностранных обучающихся, увеличением количества и улучшением качества научных публикаций.

Московский рейтинг впервые стартовал в декабре 2017 года. Критерии оценки сгруппированы в соответствии с тремя миссиями университета: образовательной, научной и взаимодействием с обществом. Сейчас вузы ранжируют по 16 индикаторам, среди которых: участие студентов в международных олимпиадах, доля иностранных студентов, научные публикации и наукометрия, число дистанционных курсов на платформах Coursera и edX, популярность сайта, число подписчиков в социальных сетях. Методология прошла широкое общественное обсуждение с участием экспертов из 100 университетов России и мира, включая БГУ.

На протяжении двух лет БГУ был единственным представителем нашей страны в MosIUR. В нынешнюю редакцию включены еще пять белорусских университетов, где БГМУ разместился в группе 1201-1300, ГрГМУ - 1301-1400, а БНТУ, БГУИР и ГрГУ имени Янки Купалы занимают позиции среди группы 1401-1500. Тройку лидеров составили Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Кембриджа.

Ежегодно число ранжируемых вузов увеличивается, и сегодня в список включены 1500 университетов из 97 стран. Россия представлена 101 вузом. Лучшие результаты у Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова (21), Санкт-Петербургского государственного университета (40) и МФТИ (46). В Украине наиболее высокие результаты у Национального университета Киева им.Т.Шевченко (451-500). Университет Варшавы достиг 130 места, а Ягелонский университет Кракова вошел в группу 301-350. Университет Вильнюса разместился в группе 451-500.

В пресс-службе напомнили, что БГУ участвует в рейтингах 12 международных агентств и входит в 1,5 % лучших университетов мира.-0-

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