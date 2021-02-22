БГУ в год 100-летнего юбилея проводит конкурс "Женщина года"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартует конкурс "Женщина года". В юбилейный год университет назовет имена женщин-ученых, преподавателей, благодаря достижениям которых престиж БГУ растет в Беларуси и за рубежом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс позволит определить вклад женщин в развитие университета, а также поощрить лучших за высокие результаты в профессии. Победительниц выберут в пяти номинациях: "Научные достижения", "Учебно-методическая работа", "Руководящая работа", "Работа со студентами", "Лучший работник". Будет оцениваться участие в республиканских и международных проектах, конгрессах и конференциях, количество научных публикаций, создание научных школ и направлений, разработка курсов лекций, учебников и учебных пособий, вклад в развитие и совершенствование своего подразделения, активная работа со студентами. В каждой номинации выберут победителя и двух лауреатов. Членами жюри выступят руководители структурных подразделений и общественных организаций БГУ.

Конкурс организуется для сотрудниц университета, проработавших в БГУ не менее пяти лет. Кандидатуры утверждаются советами или собранием коллектива подразделений. Для участия необходимо представить портфолио с материалами, подтверждающими достижения в определенной сфере, рекомендации от руководителя представляемой структуры. Документы принимаются до 31 марта.

Чествование призеров пройдет в апреле. Организатором конкурса выступает общественная организация "Союз женщин БГУ".

Всего в БГУ числится около 7400 сотрудников, из которых свыше 4700 женщин, что составляет 63% от общего числа. Среди них с ученой степенью доктора наук 78 сотрудниц, кандидатов наук - 725. Женщины входят в проректорский и деканский корпус, а также возглавляют управления, главные управления и общественные организации университета.-0-