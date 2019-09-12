БГУ вошел в новую версию мирового рейтинга университетов THE

12 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусский государственный университет вошел в новую версию рейтинга Times higher education (THE). БГУ представлен в группе 1001+ , сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В пресс-службе обратили внимание, что БГУ единственный из белорусских вузов устойчиво входит в THE. "Согласно опубликованной 11 сентября новой версии, БГУ представлен в группе 1001+ из 1396 вузов, включенных в рейтинг. Всего в мире насчитывается около 30 тыс. университетов", - отметили в вузе.

В тройку лидеров THE вошли Университет Оксфорда, Калифорнийский технологический институт и Кембриджский университет.

Из стран - соседей Беларуси в рейтинге лучшие позиции занимают российские университеты. Всего их в THE 39, наиболее высокие достижения у МГУ им. М.В. Ломоносова (189), Московского физико-технического института (201-251), Высшей школы экономики (251-300). Представлены в рейтинге Украина (Национальный университет "Львовская политехника" (801+), Львовский национальный университет им. Ивана Франко (1001+), Харьковский политехнический институт (1001+) и Литва (Университет Вильнюса (801+), Каунасский технологический университет (1001+) и Вильнюсский технический университет Гедимина (1001+).

Кроме того, в новый выпуск рейтинга вошли 14 польских университетов, из них лучшие позиции у Ягеллонского университета и Университета Варшавы (группа 601-800).

THE признан одним из наиболее авторитетных и престижных мировых рейтингов, который ранжирует университеты "высшей лиги". "Необходимым условием для включения является издание в журналах базы Scopus более 1 тыс. научных работ за последние пять лет. Это требование является серьезным ограничением для большинства отечественных университетов", - пояснили в пресс-службе БГУ.

Всего для оценки вузов рейтинг использует пять групп критериев: научные исследования, цитируемость, образовательная деятельность - по 30%, международное сотрудничество - 7,5% и доход от производства - 2,5%. "По каждому из них БГУ демонстрирует положительную динамику. Для сохранения и улучшения позиций в международных рейтингах в условиях жесткой конкуренции БГУ реализует комплекс мероприятий по материальному стимулированию ученых к изданию научных статей в ведущих мировых журналах, а также подписку на полнотекстовые и реферативные базы данных и оказание методической и организационной помощи при подготовке публикаций", - рассказали в Белгосуниверситете.-0-