5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ за сто лет заключил более 500 соглашений с университетами из 59 стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки. К 100-летию в вузе обновили стену партнеров университета. Расположена она на 2-м этаже ректората возле зала заседаний Совета БГУ. Здесь проходят важные мероприятия, церемонии награждения, встречи почетных гостей и рабочие совещания. Композиция отражает многогранность международной деятельности БГУ и выражения благодарности партнерам за эффективное сотрудничество в области образования и науки.

"В основу масштабного рисунка положен символ "папараць-кветкі", олицетворяющей просвещение и стремление к знанию, а идея преемственности и межвузовских связей раскрыта через образ нейросетей, объединяющих поколения разных десятилетий и мировое университетское сообщество. Дополняют экспозицию изысканные стеклянные таблички с названиями вузов-партнеров, с которыми в настоящее время БГУ сотрудничает наиболее активно. Всего в вузе действует более 500 соглашений с университетами из 59 стран, в числе которых Россия, Китай, Узбекистан, Германия, Польша, Япония, Израиль, Индонезия, Швейцария, Египет, Оман и Казахстан. Старейший действующий документ международного сотрудничества - договор 1967 года о научном и культурном сотрудничестве с Йенским университетом имени Ф.Шиллера (Германия)", - рассказали в пресс-службе.

К слову, акцент на международных научных и образовательных связях делал еще в 1920-х годах первый ректор БГУ Владимир Пичета. В годы его правления организовывались научные командировки сотрудников вуза в Германию, Литву, Чехию, Польшу и другие страны. В послевоенное время международные контакты БГУ возобновились в августе 1955 года. Тогда на обучение в белорусский вуз приехали 10 студентов из Польши. В следующем году для учебы по индивидуальной программе на филологическом факультете БГУ был направлен студент Канады. В первой половине 1960-х годов стал проводиться обмен студентами. Кроме того, с 1 сентября 1961 года БГУ стал первым в Беларуси и одним из четырех вузов Советского Союза по подготовке иностранных граждан на подготовительном факультете.

БГУ входит в 1,0% лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Из 20 существующих университет представлен в 12 глобальных и 7 предметных рейтингах, из которых главный - "большая тройка" рейтингов. В QS БГУ занимает 295-е место, U.S.News - 367-е, в предметном Шанхайском рейтинге он единственный белорусский вуз и размещается в диапазоне 201-300. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.

За почти столетний рубеж в БГУ подготовлено около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-