БГУ запустил спортивный онлайн-проект "Лето зовет"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовал спортивный онлайн-проект "Лето зовет". Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение к активному занятию физической культурой в летний период. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"В социальной сети Instagram для всех желающих предлагается курс онлайн-тренировок по различным направлениям фитнеса. Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта БГУ, известные тренеры и спортсмены расскажут, как правильно и эффективно организовать тренировочный процесс, а также предложат комплексы упражнений для самостоятельных занятий. Каждый подписчик может задать онлайн-вопрос и получить на него компетентный ответ профессионалов", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, любителям спорта предложат принять участие в онлайн-марафоне на определение самого активного участника. "Для этого необходимо разместить в Instagram видео тренировки и отметить профиль sport.bsu. Победителей ждут памятные призы. Виртуальное мероприятие продлится до 15 августа", - добавили в вузе.

Организатором спортивного проекта выступает кафедра физического воспитания и спорта БГУ.-0-