БГУИР активизирует сотрудничество с вузами Узбекистана в области ИКТ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Узбекистана во главе с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухратом Садиковым посетила Белорусский государственный университета информатики и радиоэлектроники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На встрече обсуждалось сотрудничество БГУИР с вузами Узбекистана, в частности с Ташкентским университетом информационных технологий.

"Для нас честь, что ваш визит в Беларусь начинается с БГУИР. И для этого есть основания - история сотрудничества и взаимный интерес. Уверен, сотрудничество будет и дальше развиваться, в результате нашей встречи появятся новые направления совместной работы", - сказал ректор БГУИР Вадим Богуш.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков отметил, что сфера информационно-коммуникационных технологий стала одним из приоритетных направлений сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью.

Фото пресс-службы БГУИР

Вадим Богуш рассказал гостям о деятельности и образовательных возможностях БГУИР, научном потенциале вуза и предложениях по проектам в области науки. Один из главных партнеров БГУИР в Узбекистане - Ташкентский университет информационных технологий. Между вузами заключен договор о совместной подготовке узбекских обучающихся. На базе ТУИТ создан совместный факультет информационных технологий. По договору первые два года студенты учатся в ТУИТ и его региональных филиалах, а следующие два года - в БГУИР. Выпускники совместного факультета получают дипломы двух высших учебных заведений.

Шухрат Садиков озвучил предложения о проведении совместных исследований по IT-направлениям, о стажировках узбекских студентов и преподавателей в БГУИР и создании курсов переподготовки специалистов. Обсуждались также открытие новых специальностей в бакалавриате и магистратуре и привлечение преподавателей БГУИР для проведения занятий в ТУИТ. Также собравшиеся обсудили, как наладить образовательный процесс в условиях пандемии, чтобы иностранные студенты смогли продолжить обучение в БГУИР.-0-