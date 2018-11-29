БГУИР и "Агат-Систем" открыли учебно-научно-практическую лабораторию

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и ОАО "Агат-Систем" открыли совместную учебно-научно-практическую лабораторию по подготовке кадров для предприятий Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

Лаборатория оборудована пятью специализированными стендами для проведения лабораторных и практических занятий по основам телекоммуникационной техники, устройству современных аналоговых и цифровых систем связи, электромагнитной совместимости в системах связи, кодированию и декодированию информации. Все стенды оснащены оборудованием одного из мировых лидеров по производству и поставке современных учебных систем.

В открытии приняли участие председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков, директор ОАО "Агат-систем" Виктор Иванов, ректор БГУИР Вадим Богуш, профессорско-преподавательский состав вуза.

Ректор БГУИР Вадим Богуш и директор ОАО "Агат-Систем" Виктор Иванов открывают лабораторию

"Почему мы организовали здесь такую лабораторию в партнерстве с БГУИР - мы заинтересованы в получении для работы на наших предприятиях в системе Госкомвоенпрома самых лучших специалистов. То есть на раннем этапе выявляем тех студентов, которые склонны к инженерно-технической деятельности, которые любят работать с "железом", самостоятельно проектировать, конструировать, испытывать и настраивать самые современные информационно-коммуникационные системы", - сказал Роман Головченко.

Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко

Вадим Богуш отметил, что лаборатория прежде всего ориентирована на решение вопросов практической подготовки студентов. "Ее основным достоинством является то, что здесь сосредоточена аппаратная часть, которая позволяет создать необходимую базу в сфере телекоммуникаций по отношению к любым видам сигналов. Преимущество лаборатории заключается в том, что мы можем в одном месте проводить изучение разных сигналов в широком диапазоне, модульное построение задач позволяет конструировать задания. Решение перспективных задач и возможность конструирования - это тот сплав, который мы пытаемся реализовать, соединив возможности ОАО "Агат-систем" и БГУИР", - пояснил он.

В новой лаборатории

"Основная цель лаборатории - это подготовка студентов БГУИР в интересах ОАО "Агат-Систем", - подчеркнул директор предприятия. - Мы не говорим о массовых группах в 20-40 человек. Нам необходимо ежегодно 5-10 специалистов, но это специалисты, которые будут заточены под нашу специфику".

ОАО "Агат-Систем" - ведущий поставщик радиоэлектронной и электротехнической продукции гражданского и специального назначения на рынке Беларуси. Компания является ведущим предприятием холдинга "Геоинформационные системы управления" - крупнейшей организации Государственного военно-промышленного комитета. Основные направления деятельности "Агат-Систем": радиосвязь, информационные технологии, безопасность, автоматизированные системы управления. Большая часть коллектива предприятия - выпускники БГУИР.-0-

Фото Геннадия Жинкова