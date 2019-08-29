БГУИР и Банк БелВЭБ будут сотрудничать в области повышения квалификации банковских работников

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Банк БелВЭБ подписали меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор БГУИР Вадим Богуш и председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Меморандум предусматривает реализацию совместных проектов в области кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов, разработку образовательных программ повышения квалификации работников банка, проведение обучающих курсов и в целом направлен на установление тесной взаимосвязи научных и практических процессов.

По словам Василия Матюшевского, речь идет о долгосрочном сотрудничестве. "Направления будут самые разные - это и подготовка специалистов, и переподготовка. Да и с точки зрения коммерциализации интересных наработок, я думаю, есть над чем поработать с коллегами", - уточнил он.

Председатель правления напомнил, что сейчас реализуется стратегия трансформации банка в Fintech-группу, идет цифровизация каналов продаж, внедряются самые современные технологические решения в онлайн-банкинге. Таким образом, практическая реализация меморандума будет способствовать претворению в жизнь стратегических планов банка и одновременно повысит квалификацию студентов БГУИР, которые будут заняты в совместных проектах, считает Василий Матюшевский.

В свою очередь ректор БГУИР Вадим Богуш отметил, что для университета партнерство с банком является очень ценным. "На старте мы хотели бы решить ряд задач. Первая - это преломить имеющиеся у нас компетенции к конкретным практическим приложениям и практическим задачам, связанным с развитием банковской сферы, Fintech-направлений и т.д.", - сказал он.

Второй задачей будет формирование определенных краткосрочных программ, которые позволят людям, уже имеющим опыт работы, формировать дополнительные компетенции либо в новых бизнесах в банковской сфере, либо в целом в бизнесах, которые имеют к ней отношение, но будут представлять нечто новое. "Еще одна задача - интегрировать эти программы и компетенции в подготовку студенческой молодежи", - добавил Вадим Богуш.

Ожидается, что работа над первыми совместными проектами начнется уже осенью текущего года. -0-