БГУИР набрал рекордное количество первокурсников

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в этом году набрал рекордное количество первокурсников, сообщил журналистам ректор учебного заведения Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приемная кампания в БГУИР еще окончательно не завершена, потому что в структуре университета есть филиал "Минский радиотехнический колледж", где еще идет прием документов. Но если мы говорим о приеме на ступень высшего образования, то в этом году мы перешагнули цифру в 3,5 тыс. человек. То есть на бюджет и платную форму мы зачислили 3 тыс. 506 студентов, - уточнил Вадим Богуш. - Это достаточно адекватный ответ на те вызовы и запросы, которые есть со стороны наших заказчиков кадров. Хочу отметить, что только за последние два года мы почти на 600 человек увеличили объемы подготовки".

По словам ректора, средний конкурс по университету составил два человека на место. "Верхние границы проходных баллов практически не претерпели серьезных изменений. К примеру, на такую традиционно популярную специальность, как "программное обеспечение информационных технологий", проходной балл на бюджет был 360, и на платную форму тоже нужно было набрать более 300 баллов. Это свидетельствует о том, что приходит очень сильный контингент студентов, способных осваивать достаточно насыщенные, интенсивные и сложные учебные программы", - отметил Вадим Богуш.

Университет проводит подготовку по 30 специальностям на первой ступени, содержание которых ежегодно обновляется. "То есть появляются спецкурсы, которые ориентированы на потребности сегодняшнего и завтрашнего дня, - пояснил ректор. - Если говорить о магистратуре, то здесь набор мы вели по 15 новым специальностям. Это измененный концепт магистерской подготовки, здесь увеличена нагрузка и интенсивность, с которой реализуется образовательная программа магистратуры. В том числе большое внимание уделено научной составляющей и аналитическим компетенциям, которые должны формироваться у будущих выпускников магистратуры".-0-