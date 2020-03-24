БГУИР подкорректировал стоимость обучения

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники провел корректировку стоимости обучения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе университета.

"В БГУИР изменяется стоимость обучения в пределах от 5 до 7% в зависимости от специальности, курса и формы получения образования. Изменение оплаты для студентов дневной и заочной формы обучения установлено в соответствии с приказом ректора №140 от 19 марта "Об установлении стоимости обучения на платной основе" и вступает в силу с 1 апреля", - рассказали в пресс-службе.

В университете пояснили, что корректировка стоимости связана с увеличением расходов на обучение студентов.-0-