БГУИР подписал дорожную карту развития сотрудничества с Российским технологическим университетом

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники во главе с ректором Вадимом Богушем посетила Российский технологический университет МИРЭА в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУИР.

"Во время визита ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и президент университета Александр Сигов познакомили белорусских коллег с основными направлениями научно-исследовательской деятельности вуза, провели экскурсии по научным лабораториям и детскому технопарку "Альтаир", которые действуют на базе университета. Руководители университетов обсуждали вопросы взаимодействия в области науки и образования, в том числе реализацию совместных мероприятий в области академической мобильности и научно-исследовательских проектов", - рассказали в БГУИР.

В результате переговоров подписана дорожная карта развития сотрудничества. Университеты будут разрабатывать совместные образовательные программы подготовки специалистов, магистров, отвечающие требованиям образовательных стандартов обеих сторон, организовывать практики и стажировки, совместно реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки, обучающих курсов с выдачей документов о профессиональном образовании. Вузы также договорились о проведении в будущем совместных научно-практических и научно-методических конференций, выставок, форумов, симпозиумов и семинаров, выполнении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам предприятий реального сектора экономики обеих стран.-0-