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Общество
29 января 2022, 16:01

БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с "БЕЛДЖИ"

Фото bsuir.by
Фото bsuir.by

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор БГУИР Вадим Богуш и директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на реализацию как научных, так и образовательных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Легковые автомобили - новая и динамично развивающаяся отрасль в нашей стране. Там применяются самые современные технологии. В первую очередь это электроника: навигаторы, адаптивные системы, системы активной безопасности. Чтобы решить вопрос локализации производства, мы должны изготавливать эти вещи у себя. Второй аспект касается самого завода. В отрасли функционируют системы автоматизированного управления производством, а в БГУИР есть специалисты, которые на системной основе работают с такими технологиями, - объяснил Геннадий Свидерский. - Нам нужны кадры, которые будут развивать электронное автомобилестроение, а БГУИР нужна база, где применяются такие современные технологии".

Фото bsuir.by
Фото bsuir.by

При обсуждении сотрудничества речь шла о подготовке специалистов, поддержке научных исследований, научно-технических разработок и инновационных проектов. Студенты смогут проходить практику на производстве, а преподаватели - стажироваться.

"БЕЛДЖИ" - это высокотехнологичное и роботизированное производство. Такое сотрудничество открывает возможности для повышения качества подготовки студентов. При этом мы получаем хорошую экспериментальную площадку, на которой можно опробовать и реализовать новые технологичные разработки научных сотрудников", - отметил Вадим Богуш.

С подписанием соглашения начинается новый этап развития отношений между БГУИР и "БЕЛДЖИ". Теперь на официальном уровне организации смогут обмениваться информацией о новых задачах, исследованиях и разработках в области машиностроения и современных информационных технологий, проводить совместные мероприятия с участием сотрудников, преподавателей и студентов.-0-

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