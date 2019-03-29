БГУИР проведет 30 марта День открытых дверей

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) проведет 30 марта с 10.00 до 13.00 День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Абитуриенты смогут познакомится со студентами и преподавателями каждого факультета, узнают про особенности поступления в этом году. Им предложат создать личный электронный кабинет абитуриента в электронной библиотеке и узнать, как его использовать во время поступления.

В мероприятии примут участие первый проректор БГУИР Сергей Дик, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР Василий Бондарик, деканы факультетов, заведующие кафедр, преподаватели и студенты. Состоится награждение победителей олимпиады БГУИР по информатике для школьников, которая проходила в феврале.

"В этом году БГУИР увеличил количество специальной по дневной сокращенной форме обучения. Это позволяет подготовить в краткие сроки молодых специалистов: на сокращенную форму поступают выпускники колледжа профильных специальностей, а это более мотивированные абитуриенты", - отметил Василий Бондарик.

Новыми специальностями дневной сокращенной формы обучения стали "инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий", "проектирование и производство программно-управляемых электронных средств", "инфокоммуникационные технологии (по направлениям: цифровое телевидение и радиовещание)" и "радиоинформатика".

Накануне Дня открытых дверей каждый факультет провел свои собственные встречи с абитуриентами. Школьники и их родители уже познакомились с особенностями обучения на отдельных специальностях, посетили учебные и научные лаборатории факультетов.

Всех желающих стать студентом БГУИР приглашают в корпус по ул. П.Бровки, 4 (фойе первого этажа).-0-