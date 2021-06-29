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29 июня 2021, 17:18

БГУИР упрощает процедуру подачи документов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов
ЦТ по иностранному языку прошло без нарушений

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с эпидемиологической ситуацией Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в этом году упростит абитуриентам подачу документов и сведет очереди к минимуму, сообщили БЕЛТА в учреждении образования.

"В личном кабинете можно будет ввести всю необходимую информацию для формирования электронного личного дела абитуриента (оценки документа о среднем образовании, результаты ЦТ, льготы) и записаться на конкретное время подачи документов", - уточнили в университете.

БГУИР также возобновит подготовку по трем востребованным специальностям: "квантовые информационные системы", "инфокоммуникационные технологии" и "радиоэлектронные системы". Набор пройдет на бюджетную и платную формы обучения.

"Возобновление набора обусловлено востребованностью на рынке труда специалистов, обладающих знаниями в областях электронной техники, сетевой безопасности и цифровой обработки. Выпускники обновленных специальностей смогут реализовать себя в IT-сфере, стать программистами, разработчиками и работать на хорошо оплачиваемых должностях", - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР Борис Никульшин.

На специальности "радиоэлектронные системы" молодые люди получат квалификацию в области интеллектуальных радиоэлектронных систем, а также систем радиолокации и радионавигации. Студенты специальности "квантовые информационные системы" будут изучать в том числе нанотехнологии, которые сейчас востребованы во всем мире. На специальности "инфокоммуникационные технологии" научат решать задачи создания, передачи, обработки, хранения и защиты информации. На всех трех специальностях ребята освоят языки программирования, web-технологии, операционные системы. Кроме этого, смогут дополнительно обучиться на IT-курсах, которые открыты на базе совместных лабораторий и центров, их в БГУИР более 50. Среде них - SIEMENS, IBA, ZTE, SAP, CISCO. Это шанс для студентов попасть на работу в IT-компании.

В этом году прием будет осуществляться по 34 специальностям.

"Есть очень важный момент, на который абитуриенты зачастую не обращают внимания. Чем больше указываешь специальностей в своем заявлении, тем больше шансов поступить в БГУИР. Абитуриент при подаче документов может подать сразу два заявления - и на бюджет, и на платное отделение. При этом перечень специальностей, их количество и приоритет может быть разным для двух заявлений. В случае непоступления на бюджет заявление будет учтено в конкурсе на платную форму обучения, что не потребует дополнительного визита в приемную комиссию", - рассказывает начальник отдела сопровождения приемной комиссии БГУИР Полина Соколовская.

Кроме того, для абитуриентов в нынешнюю приемную кампанию будет организован конкурс в социальной сети TikTok. С 30 июня по 14 июля молодым людям нужно будет снять видео на тему "Поступай, как…". Победители получат из рук ректора байку с логотипом вуза.

БГУИР остается одним из самых востребованных вузов страны. Ряд специальностей пользуется у абитуриентов особым спросом. По результатам приемной кампании 2020 года самыми популярными на дневной форме получения образования за счет средств бюджета стали специальности "электронный маркетинг" (проходной балл - 366), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" - 365, "экономика электронного бизнеса" - 363, "программное обеспечение информационных технологий" - 358.-0-

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