Библиотеки Минска: список по районам с адресами и телефонами 

Представляем вашему вниманию список государственных библиотек, расположенных в Минске. Для удобства поиска мы отсортировали данные учреждения по их месторасположению в районах города.
Многие публичные библиотеки для взрослого населения имеют в своей структуре детские отделы либо залы. Также в каждом районе города расположены библиотеки, созданные специально для юных читателей. В таких местах кроме интересной литературы для посетителей проводятся различные игровые мероприятия, мастер-классы, культурно-просветительские проекты.
Помимо публичных библиотек для детского и взрослого населения, в городе функционируют Нотно-музыкальная библиотека (в Ленинском районе), а также Специальная городская библиотека для слепых (в Центральном районе) и Филиал специальной городской библиотеки для слепых (в Фрунзенском районе).
Гордостью нашей страны также являются республиканские библиотеки, самой главной из которых считается Национальная библиотека Беларуси (в Первомайском районе). В ее фонде находится более 10 млн. печатных и рукописных изданий, национальных документов, а также редких старопечатных книг и рукописей.
Содержание:
Публичные библиотеки
Минска в
Советском районе
Московском районе
Заводском районе
Ленинском районе
Фрунзенском районе
Партизанском районе
Центральном районе
Первомайском районе
Октябрьском районе
Публичные библиотеки
Минска для детей в
Советском районе
Московском районе
Заводском районе
Ленинском районе
Фрунзенском районе
Центральном районе
Первомайском районе
Октябрьском районе
Республиканские
библиотеки Минска в
Первомайском районе
Московском районе
Центральном районе
Октябрьском районе
Публичные библиотеки Минска
В Минске функционирует 26 публичных библиотек и филиалов. Помимо художественной, научной, методической литературы, учебных материалов и пособий в печатном и электронном виде, в библиотеках регулярно проводятся различные мероприятия, выставки, литературные и музыкальные вечера, просветительские мероприятия для взрослых и детей.
Библиотеки Минска в
Советском районе
· Центральная библиотека имени Янки Купалы
Графикработы:
Понедельник–пятница: 09:00 – 20:00
Суббота - воскресенье: 10:00 – 18:00
Санитарный день: 3-й четверг месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Адрес: ул. Веры
Хоружей, 16
Абонемент: (+375 17) 243-44-32
Читальный зал: (+375 17) 242-70-30
· Библиотека
№ 2 имени Н.К. Крупской
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последняя среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник –пятница: 11:00 –19:00
Суббота: 10:00 –18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Восточная, 56
Абонемент: (+375 17) 270-30-84,
Детский абонемент: (+375 17) 378-71-47
· Библиотека
№ 17
График работы:
Понедельник – четверг: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последний вторник месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Логойский тракт, д.25
Телефон: (+375 17) 343-23-42
Абонемент: (+375 17) 377-51-82
Библиотеки Минска в Московском
районе
· Библиотека
№1 имени Л.Н. Толстого
График работы:
Понедельник–четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-ая среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник - пятница 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 –18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Московская, 18
Абонемент: (+375 17) 375-77-64
Читальный зал: (+375 17) 263-82-58
· Библиотека
№9
График работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-й вторник месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул. Карла
Либкнехта, д.51
Телефон: (+375 17) 350-62-77
· Библиотека
№ 21
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Слободская, д.63
Телефон: (+375 17) 206-29-65
· Библиотека
№ 22
График работы:
Вторник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: понедельник
Санитарный день: 3-й четверг месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Чечота, д.23
Абонемент: (+375 17) 347-85-67
Читальный зал: (+375 17) 343-84-87
Библиотеки Минска в Заводском
районе
· Библиотека
№ 3 имени В.В. Маяковского
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Бачило, 2
Читальный зал: (+375 17) 355-99-01
· Библиотека
№ 11
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес:проезд
Ташкентский, д.3
Телефон: (+375 17) 341-76-55
Читальный зал: (+375 17) 341-07-19
· Библиотека
№ 13
График работы:
Вторник – пятница: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: понедельник
Санитарный день: 3-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Народная, 43а
Телефон: (+ 375 17) 285-47-68
Абонемент: (+375 17) 295-30-34
Библиотеки Минска в Ленинском
районе
· Филиал
библиотеки № 3 им. В.В. Маяковского
График работы:
Понедельник – пятница: 12:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: выходной
Адрес: ул.
Рыбалко, 2
Телефон: (+375 17) 298-04-91
· Библиотека
№ 7 им. Я. Коласа
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последняя среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Плеханова, д.97, кор.4
Абонемент: (+375 17) 322-76-06
Читальный зал: (+375 17) 263-91-12
Детский отдел: (+375 17) 310-82-17
· Библиотека
№ 12
График работы:
Понедельник – четверг: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-й вторник месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес:ул. Авроровская, 8
Абонемент: (+ 375 17) 370 04 71
Читальный зал: (+375 17) 357 03 81
· Библиотека
№ 16
График работы:
Понедельник – четверг: 12:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница, суббота
Санитарный день: последний вторник месяца
График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 12:00 – 19:00
Выходной день: суббота, воскресенье
Адрес:пр-т Рокоссовского, д.50
Телефон: (+ 375 17) 324-83-88
· Нотно-музыкальная
библиотека
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последняя среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес:пр-т
Партизанский, д.3
Телефон: (+375 17) 342-30-55
Абонемент: (+375 17) 354-29-60
Читальный зал: (+375 17) 355-29-42
Библиотеки Минска в Фрунзенском
районе
· Библиотека
№ 4 им. Н.В. Гоголя
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес:ул.
Лобанка, 22
Абонемент: (+375 17) 350-13-86
Читальный зал: (+375 17) 350-13-92
· Филиал
библиотеки № 9
График работы:
Понедельник – четверг: 12:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Пятница – суббота: выходной
Адрес: ул.
МихасяЛынькова, 59
Телефон: (+375 17) 250-63-40
· Библиотека
№ 14 им. Ф. Богушевича
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Притыцкого, д.42
Абонемент: (+375 17) 304-97-87
Читальный зал: (+375 17) 322-00-99
· Филиал
библиотеки № 14 им. Ф. Богушевича
График работы:
Вторник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Воскресенье – понедельник: выходной
Санитарный день: 3-я среда месяца
Адрес: ул. Панченко, 8
· Филиал
специальной городской библиотеки для слепых
График работы:
Понедельник – среда: 10:00 – 17:00
Четверг – воскресенье: выходной
Адрес:ул.
Якубовского, 52
Телефон: (+3715 17) 300-03-49
Библиотеки Минска в Партизанском
районе
· Библиотека
№5
График работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес:ул.Козлова, д.2
Телефон: (+375 17) 263-39-85
· Библиотека
№6
График работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10.00 - 18.00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Кошевого, д.10
Телефон: (+375 17) 397-87-46
Абонемент: (+375 17) 378-90-00
· Библиотека
№ 8 им. М. Богдановича
График работы:
Понедельник – четверг: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-й вторник месяца
График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Долгобродская, д.12, кор.2
Телефон: (+375 17) 353-19-33
Абонемент: (+375 17) 352-13-19
Библиотеки Минска в Центральном
районе
· Библиотека
№ 10 им. М. Минковича
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: бульвар
Шевченко, д.15
Телефон: (+375 17) 258-06-12
Абонемент/читальный зал: (+375 17) 338-68-82
· Специальная
городская библиотека для слепых
График работы:
Понедельник – суббота: 10:00 –18:00
Выходной день: воскресенье
Санитарный день: последний четверг месяца
Адрес:ул.Коммунистическая,
д.42
Телефон: (+375 17) 357-56-65
Абонемент: (+375 17) 356-58-32
Библиотеки Минска в Первомайском
районе
· Библиотека
№ 15 им. Тётки
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-й вторник месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Толбухина, д.12А
Телефон: (+375 17) 240-00-68
Абонемент: (+375 17) 253-38-98
· Библиотека
№ 18
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Калиновского, д.55
Телефон: (+375 17) 352-30-77
Абонемент: (+375 17)357-49-27
Библиотеки Минска в Октябрьском
районе
· Библиотека
№ 19
Режим работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-й вторник месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Казинца, д.122
Телефон: (+375 17) 324-70-12
· Библиотека
№ 20
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье
Адрес: ул.
Жуковского, д.9, кор.1
Телефон: (+375 17) 377-51-26
Публичные библиотеки Минска для детей
Для самых маленьких читателей в Минске функционируют 23 детских библиотек и филиалов. Помимо художественной литературы, учебных материалов и пособий, в библиотеках проводятся различные мероприятия, выставки, литературные вечера, игры, викторины, мастер-классы. В библиотеках юные читатели могут не только найти необходимую литературу, но и расширить свой кругозор и научиться чему-то новому.
Детские библиотеки
Минска в Советском районе
· Филиал
детской библиотеки №2
График работы:
Понедельник–четверг: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: пятница, суббота
Санитарный день:последняя среда месяца
Адрес:ул.Кольцова,
26
Телефон: (+375 17) 350-69-34
· Филиал
детской библиотеки №8
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день:последний вторник месяца
Адрес:ул.
Цнянская, 5
Телефон: +375 (17) 351-00-28
Детские библиотеки
Минска в Московском районе
· Центральная
детская библиотека им. Н.Островского
График работы:
Понедельник- пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца
Адрес: пр-т
газеты «Правда», 20А
Информационно-библиографический отдел: (+375 17) 277-15-98
Абонемент: (+375 17) 277-13-63
· Детская
библиотека №1
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-я среда месяца
Адрес:Городской
вал, 3
Телефон: (+375 17) 276-89-98
Абонемент: (+375 17) 363-62-55
· Детская
библиотека №6 им. Василя Витки
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 3-я среда месяца
Адрес:ул.
К.Либкнехта, 98
Телефон: (+375 17) 377-07-21
Телефон: (+375 17) 231-06-08
· Детская
библиотека №15
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: последняя среда месяца
Адрес:ул.
Слободская, 27
Абонемент: (+375 17) 277-81-12
Читальный зал: (+375 17) 277-76-66
Детские библиотеки
Минска в Заводском районе
· Детская библиотека
№3 им. А.Гайдара
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: третья среда месяца
Адрес: ул.Бачило,
2
Телефон: (+375 17) 374-10-08
Телефон: (+375 17) 370-53-35
· Детская
библиотека №9
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: последний вторник месяца
Адрес:ул.Уборевича,
44
Телефон: (+375 17) 377-16-44
Телефон: (+375 17) 377-44-81
· Детская
библиотека №13
График работы:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: 3-й вторник месяца
Адрес:ул.
Академика Красина, д. 25
Телефон: (+375 17) 399-43-96
Телефон: (+375 17) 361-11-37
· Детская
библиотека №14
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: последний четверг месяца
Адрес: ул.
Варвашени,11
Телефон: (+375 17) 250-47-79
Телефон: (+375 17) 282-33-84
· Филиал
детской библиотеки №3
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница, суббота
Санитарный день: 3-й вторник месяца
Адрес:ул.Герасименко,
40
Телефон: (+375 17) 356-84-21
· Филиал
детской библиотеки №9
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день:последний вторник месяца
Адрес:Партизанский
проспект, 105
Телефон:+375 (17) 304-25-99
Детские библиотеки
Минска в Ленинском районе
· Детская
библиотека №7
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 1-й вторник месяца
Адрес:ул.
Денисовская, д. 43
Телефон: (+375 17) 337-24-03
· Детская
библиотека №17
График работы:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 1-ая среда месяца
Адрес:Игуменский
тракт, 42
Телефон: (+375 17) 271-81-78
Детские библиотеки
Минска в Фрунзенском районе
· Детская
библиотека №11
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 1-й четверг месяца
Адрес:ул. Жудро,
69А
Телефон: (+375 17) 392-32-13
· Детская
библиотека №12
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-й вторник месяца
Адрес: ул.
Притыцкого, 18, кор. 3
Телефон: (+375 17) 342-08-18
· Детская
библиотека №16
График работы:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день:последний четверг месяца
Адрес:ул.
Якубовского, 32
Телефон: (+375 17) 318-46-66
· Филиал
детской библиотеки №1
График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: пятница, суббота
Санитарный день: 1-ая среда месяца
Адрес: ул.
Якубовского, 15, кор. 1
Телефон: (+375 17) 377-57-94
Детские библиотеки
Минска в Центральном районе
· Детская
библиотека №8
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 3-й вторник месяца
Адрес: ул.
Э.Пашкевич 9, кор.2
Телефон: (+375 17) 397-15-34
Детские библиотеки
Минска в Первомайском районе
· Детская
библиотека №2
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-ой вторник месяца
Адрес: ул. К.Чорного,10
Телефон: (+375 17) 257-03-92
Телефон: (+375 17) 325-23-31
· Детская
библиотека №5
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: последняя среда месяца
Адрес:ул. Руссиянова, 48
Телефон: (+375 17) 324-59-59
Телефон: (+375 17) 270-59-58
· Детская
библиотека №10
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-я среда месяца
Адрес:пр. Независимости, д.123
Телефон: (+375 17) 234-98-09
Телефон: (+375 17) 234-99-69
Детские библиотеки
Минска в Октябрьском районе
· Детская
библиотека №4
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-й вторник месяца
Адрес: ул.
Жуковского, д.9, кор.1
Телефон: (+375 17) 377-07-33
Республиканские библиотеки Минска
К Республиканским библиотекам относятся:Национальная
библиотека Беларуси и Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа (в Первомайском
районе), Президентская библиотека Беларуси и Республиканская научная
медицинская библиотека (в Московском районе), Республиканская
научно-техническая библиотека (в Центральном районе), Белорусская
сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича (в Октябрьском районе).
Республиканские
библиотеки Минска в Первомайском районе
· Национальная
библиотека Беларуси
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 21:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Санитарный день: последний понедельник месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 10:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Адрес: пр-т
Независимости, 116
Телефон: (+375 17) 266 37 37
Телефон: (+375 17) 266 37 02
· Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси
График работы:
Понедельник – пятница: 8:45 – 20:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: первая пятница месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 8:45 – 17:30
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: первая пятница месяца
Адрес: ул.
Сурганова, 15
Телефон: (+375 17) 323 54 28
Республиканские библиотеки Минска в Московском районе
· Президентская
библиотека Беларуси
График работы:
Понедельник – пятница: 9:00 – 19:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя среда месяца
Адрес: ул.
Советская, 11
Телефон: (+375 17) 200 33 40
Абонемент: (+375 17) 200 10 67
· Республиканская
научная медицинская библиотека
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Санитарный день: первая пятница месяца
График работы в
летний период с 1 июля по 29 августа:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Адрес:ул.
Фабрициуса, 28
Телефон: (+375 17) 216 20 38
Телефон: (+375 17) 216 20 44
Республиканские библиотеки Минска в Центральном районе
· Республиканская
научно-техническая библиотека
График работы:
Понедельник – пятница: 9:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца
График работы в
летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца
Адрес: пр-т
Победителей, 7
Телефон: (+375 17) 203 31 00
Республиканские
библиотеки Минска в Октябрьском районе
· Белорусская
сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук
Беларуси
График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца
Адрес:ул.Казинца, 86, кор.2
телефон: (+375 17) 379 55 61
Телефон: (+375 17) 379 55 00