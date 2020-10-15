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15 октября 2020, 16:58

Библиотеки Минска: список по районам с адресами и телефонами 

Представляем вашему вниманию список государственных библиотек, расположенных в Минске. Для удобства поиска мы отсортировали данные учреждения по их месторасположению в районах города.

Многие публичные библиотеки для взрослого населения имеют в своей структуре детские отделы либо залы. Также в каждом районе города расположены библиотеки, созданные специально для юных читателей. В таких местах кроме интересной литературы для посетителей проводятся различные игровые мероприятия, мастер-классы, культурно-просветительские проекты.

Помимо публичных библиотек для детского и взрослого населения, в городе функционируют Нотно-музыкальная библиотека (в Ленинском районе), а также Специальная городская библиотека для слепых (в Центральном районе) и Филиал специальной городской библиотеки для слепых (в Фрунзенском районе).

Гордостью нашей страны также являются республиканские библиотеки, самой главной из которых считается Национальная библиотека Беларуси (в Первомайском районе). В ее фонде находится более 10 млн. печатных и рукописных изданий, национальных документов, а также редких старопечатных книг и рукописей.

Содержание:

Публичные библиотеки Минска в

Советском районе
Московском районе
Заводском районе
Ленинском районе
Фрунзенском районе
Партизанском районе
Центральном районе
Первомайском районе
Октябрьском районе

Публичные библиотеки Минска для детей в

Советском районе
Московском районе
Заводском районе
Ленинском районе
Фрунзенском районе
Центральном районе
Первомайском районе
Октябрьском районе

Республиканские библиотеки Минска в

Первомайском районе
Московском районе
Центральном районе
Октябрьском районе

 

Публичные библиотеки Минска

В Минске функционирует 26 публичных библиотек и филиалов. Помимо художественной, научной, методической литературы, учебных материалов и пособий в печатном и электронном виде, в библиотеках регулярно проводятся различные мероприятия, выставки, литературные и музыкальные вечера, просветительские мероприятия для взрослых и детей.

Библиотеки Минска в Советском районе

·      Центральная библиотека имени Янки Купалы

Графикработы:
Понедельник–пятница: 09:00 – 20:00
Суббота -  воскресенье: 10:00 – 18:00
Санитарный день: 3-й четверг месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье

Адрес: ул. Веры Хоружей, 16
Абонемент: (+375 17) 243-44-32
Читальный зал: (+375 17) 242-70-30

·        Библиотека № 2 имени Н.К. Крупской

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последняя среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник –пятница: 11:00 –19:00
Суббота: 10:00 –18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Восточная, 56
Абонемент: (+375 17) 270-30-84, 
Детский абонемент: (+375 17) 378-71-47

·        Библиотека № 17

График работы:
Понедельник – четверг: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последний вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Логойский тракт, д.25
Телефон: (+375 17) 343-23-42
Абонемент: (+375 17) 377-51-82

 

Библиотеки Минска в Московском районе

·        Библиотека №1 имени Л.Н. Толстого

График работы:
Понедельник–четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день:  1-ая среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник - пятница 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 –18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Московская, 18
Абонемент: (+375 17) 375-77-64
Читальный зал: (+375 17) 263-82-58

·        Библиотека №9

График работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-й вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Карла Либкнехта, д.51
Телефон: (+375 17) 350-62-77

·        Библиотека № 21

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Слободская, д.63
Телефон: (+375 17) 206-29-65

·        Библиотека № 22

График работы:
Вторник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: понедельник
Санитарный день: 3-й четверг месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Чечота, д.23
Абонемент: (+375 17) 347-85-67
Читальный зал: (+375 17) 343-84-87

 

Библиотеки Минска в Заводском районе

·        Библиотека № 3 имени В.В. Маяковского

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Бачило, 2
Читальный зал: (+375 17) 355-99-01

·        Библиотека № 11

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес:проезд Ташкентский, д.3
Телефон: (+375 17) 341-76-55
Читальный зал: (+375 17) 341-07-19

·        Библиотека № 13

График работы:
Вторник – пятница: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: понедельник
Санитарный день: 3-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Народная, 43а
Телефон: (+ 375 17) 285-47-68
Абонемент: (+375 17) 295-30-34

 

Библиотеки Минска в Ленинском районе

·        Филиал библиотеки № 3 им. В.В. Маяковского

График работы:
Понедельник – пятница: 12:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: выходной

Адрес: ул. Рыбалко, 2
Телефон: (+375 17) 298-04-91

·        Библиотека № 7 им. Я. Коласа

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последняя среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Плеханова, д.97, кор.4
Абонемент: (+375 17) 322-76-06
Читальный зал: (+375 17) 263-91-12
Детский отдел: (+375 17) 310-82-17

·        Библиотека № 12

График работы:
Понедельник – четверг: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-й вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес:ул. Авроровская, 8
Абонемент: (+ 375 17) 370 04 71
Читальный зал: (+375 17) 357 03 81

·        Библиотека № 16

График работы:
Понедельник – четверг: 12:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница, суббота
Санитарный день: последний вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 12:00 – 19:00
Выходной день: суббота, воскресенье

Адрес:пр-т Рокоссовского, д.50
Телефон: (+ 375 17) 324-83-88

·        Нотно-музыкальная библиотека

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: последняя среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес:пр-т Партизанский, д.3
Телефон:  (+375 17) 342-30-55
Абонемент: (+375 17) 354-29-60
Читальный зал: (+375 17) 355-29-42

 

Библиотеки Минска в Фрунзенском районе

·        Библиотека № 4 им. Н.В. Гоголя

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес:ул. Лобанка, 22
Абонемент: (+375 17) 350-13-86
Читальный зал: (+375 17) 350-13-92

·        Филиал библиотеки № 9

График работы:
Понедельник – четверг: 12:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Пятница – суббота: выходной

Адрес: ул. МихасяЛынькова, 59
Телефон: (+375 17) 250-63-40

·        Библиотека № 14 им. Ф. Богушевича

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Притыцкого, д.42
Абонемент: (+375 17) 304-97-87
Читальный зал: (+375 17) 322-00-99

·        Филиал библиотеки № 14 им. Ф. Богушевича

График работы:
Вторник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Воскресенье – понедельник: выходной
Санитарный день: 3-я среда месяца

Адрес: ул. Панченко, 8

·        Филиал специальной городской библиотеки для слепых

График работы:
Понедельник – среда: 10:00 – 17:00
Четверг – воскресенье: выходной

Адрес:ул. Якубовского, 52
Телефон: (+3715 17) 300-03-49

 

Библиотеки Минска в Партизанском районе

·        Библиотека №5

График работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес:ул.Козлова, д.2
Телефон: (+375 17) 263-39-85

·        Библиотека №6

График работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10.00 - 18.00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 1-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Кошевого, д.10
Телефон: (+375 17) 397-87-46
Абонемент: (+375 17) 378-90-00

·        Библиотека № 8 им. М. Богдановича

График работы:
Понедельник – четверг: 11:00 – 19:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-й вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Долгобродская, д.12, кор.2
Телефон: (+375 17) 353-19-33
Абонемент: (+375 17) 352-13-19

 

Библиотеки Минска в Центральном районе

·        Библиотека № 10 им. М. Минковича

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: бульвар Шевченко, д.15
Телефон: (+375 17) 258-06-12
Абонемент/читальный зал: (+375 17) 338-68-82

·        Специальная городская библиотека для слепых

График работы:
Понедельник – суббота: 10:00 –18:00
Выходной день: воскресенье
Санитарный день: последний четверг месяца

Адрес:ул.Коммунистическая, д.42
Телефон: (+375 17) 357-56-65
Абонемент: (+375 17) 356-58-32

 

Библиотеки Минска в Первомайском районе

·        Библиотека № 15 им. Тётки

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 3-й вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Толбухина,  д.12А
Телефон: (+375 17) 240-00-68
Абонемент: (+375 17) 253-38-98

·        Библиотека № 18

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда  месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Калиновского, д.55
Телефон: (+375 17) 352-30-77
Абонемент: (+375 17)357-49-27

 

Библиотеки Минска в Октябрьском районе

·        Библиотека № 19

Режим работы:
Понедельник – четверг (абонемент): 12:00 – 20:00
Понедельник – четверг (читальный зал): 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-й вторник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Казинца, д.122
Телефон: (+375 17) 324-70-12

·        Библиотека № 20

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 20:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница
Санитарный день: 2-я среда месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной день: воскресенье

Адрес: ул. Жуковского,  д.9, кор.1
Телефон: (+375 17) 377-51-26

 

Публичные библиотеки Минска для детей

Для самых маленьких читателей в Минске функционируют 23 детских библиотек и филиалов. Помимо художественной литературы, учебных материалов и пособий, в библиотеках проводятся различные мероприятия, выставки, литературные вечера, игры, викторины, мастер-классы. В библиотеках юные читатели могут не только найти необходимую литературу, но и расширить свой кругозор и научиться чему-то новому.

Детские библиотеки Минска в Советском районе

·        Филиал детской библиотеки №2

График работы:
Понедельник–четверг: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: пятница, суббота
Санитарный день:последняя среда месяца

Адрес:ул.Кольцова, 26
Телефон: (+375 17) 350-69-34

·        Филиал детской библиотеки №8

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день:последний вторник месяца

Адрес:ул. Цнянская, 5
Телефон: +375 (17) 351-00-28

 

Детские библиотеки Минска в Московском районе

·        Центральная детская библиотека им. Н.Островского

График работы:
Понедельник- пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца

Адрес: пр-т газеты «Правда», 20А
Информационно-библиографический отдел: (+375 17) 277-15-98
Абонемент: (+375 17) 277-13-63

·        Детская библиотека №1

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-я среда месяца

Адрес:Городской вал, 3
Телефон: (+375 17) 276-89-98
Абонемент: (+375 17) 363-62-55

·        Детская библиотека №6 им. Василя Витки

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 3-я среда месяца

Адрес:ул. К.Либкнехта, 98
Телефон: (+375 17) 377-07-21
Телефон: (+375 17) 231-06-08

·        Детская библиотека №15

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: последняя среда месяца

Адрес:ул. Слободская, 27
Абонемент: (+375 17) 277-81-12
Читальный зал: (+375 17) 277-76-66

 

Детские библиотеки Минска в Заводском районе

·        Детская библиотека №3 им. А.Гайдара

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: третья среда месяца

Адрес: ул.Бачило, 2
Телефон: (+375 17) 374-10-08
Телефон: (+375 17) 370-53-35

·        Детская библиотека №9

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: последний вторник месяца

Адрес:ул.Уборевича, 44
Телефон: (+375 17) 377-16-44
Телефон: (+375 17) 377-44-81

·        Детская библиотека №13

График работы:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: 3-й вторник месяца

Адрес:ул. Академика Красина, д. 25
Телефон: (+375 17) 399-43-96
Телефон: (+375 17) 361-11-37

·        Детская библиотека №14

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: последний четверг месяца

Адрес: ул. Варвашени,11
Телефон: (+375 17) 250-47-79
Телефон: (+375 17) 282-33-84

·        Филиал детской библиотеки №3

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: пятница, суббота
Санитарный день: 3-й вторник месяца

Адрес:ул.Герасименко, 40
Телефон: (+375 17) 356-84-21

·        Филиал детской библиотеки №9

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной день: суббота
Санитарный день:последний вторник месяца

Адрес:Партизанский проспект, 105
Телефон:+375 (17) 304-25-99

 

Детские библиотеки Минска в Ленинском районе

·        Детская библиотека №7

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 1-й вторник месяца

Адрес:ул. Денисовская, д. 43
Телефон: (+375 17) 337-24-03

·        Детская библиотека №17

График работы:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 1-ая среда месяца

Адрес:Игуменский тракт, 42
Телефон: (+375 17) 271-81-78

 

Детские библиотеки Минска в Фрунзенском районе

·        Детская библиотека №11

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 1-й четверг месяца

Адрес:ул. Жудро, 69А
Телефон: (+375 17) 392-32-13

·        Детская библиотека №12

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-й вторник месяца

Адрес: ул. Притыцкого, 18, кор. 3
Телефон: (+375 17) 342-08-18

·        Детская библиотека №16

График работы:
Понедельник – пятница: 11:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день:последний четверг месяца

Адрес:ул. Якубовского, 32
Телефон: (+375 17) 318-46-66

·        Филиал детской библиотеки №1

График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 18:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: пятница, суббота
Санитарный день: 1-ая среда месяца

Адрес: ул. Якубовского, 15, кор. 1
Телефон: (+375 17) 377-57-94

 

Детские библиотеки Минска в Центральном районе

·        Детская библиотека №8

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 3-й вторник месяца

Адрес: ул. Э.Пашкевич 9, кор.2
Телефон: (+375 17) 397-15-34

 

Детские библиотеки Минска в Первомайском районе

·        Детская библиотека №2

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-ой вторник месяца

Адрес: ул. К.Чорного,10
Телефон: (+375 17) 257-03-92
Телефон: (+375 17) 325-23-31

·        Детская библиотека №5

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: последняя среда месяца

Адрес:ул. Руссиянова, 48
Телефон: (+375 17) 324-59-59
Телефон: (+375 17) 270-59-58

·        Детская библиотека №10

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-я среда месяца

Адрес:пр. Независимости, д.123
Телефон: (+375 17) 234-98-09
Телефон: (+375 17) 234-99-69

 

Детские библиотеки Минска в Октябрьском районе

·        Детская библиотека №4

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 19:00
Воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота
Санитарный день: 2-й вторник месяца

Адрес: ул. Жуковского, д.9, кор.1
Телефон: (+375 17) 377-07-33

 

Республиканские библиотеки Минска

К Республиканским библиотекам относятся:Национальная библиотека Беларуси и Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа (в Первомайском районе), Президентская библиотека Беларуси и Республиканская научная медицинская библиотека (в Московском районе), Республиканская научно-техническая библиотека (в Центральном районе), Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича (в Октябрьском районе).

Республиканские библиотеки Минска в Первомайском районе

·        Национальная библиотека Беларуси

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 21:00
Суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00
Санитарный день: последний понедельник месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 10:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье

Адрес: пр-т Независимости, 116
Телефон: (+375 17) 266 37 37
Телефон: (+375 17) 266 37 02

·        Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси

График работы:
Понедельник – пятница: 8:45 – 20:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: первая пятница месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 8:45 – 17:30
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: первая пятница месяца

Адрес: ул. Сурганова, 15
Телефон: (+375 17) 323 54 28

Республиканские библиотеки Минска в Московском районе

·        Президентская библиотека Беларуси

График работы:
Понедельник – пятница: 9:00 – 19:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя среда месяца

Адрес: ул. Советская, 11
Телефон: (+375 17) 200 33 40
Абонемент: (+375 17) 200 10 67

·        Республиканская научная медицинская библиотека

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Санитарный день: первая пятница месяца

График работы в летний период с 1 июля по 29 августа:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье

Адрес:ул. Фабрициуса, 28
Телефон: (+375 17) 216 20 38
Телефон: (+375 17) 216 20 44

Республиканские библиотеки Минска в Центральном районе

·        Республиканская научно-техническая библиотека

График работы:
Понедельник – пятница: 9:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 18:00
Выходной: воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца

График работы в летний период с 1 июня по 29 августа:
Понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца

Адрес: пр-т Победителей, 7
Телефон: (+375 17) 203 31 00

Республиканские библиотеки Минска в Октябрьском районе

·        Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси

График работы:
Понедельник – пятница: 10:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца

Адрес:ул.Казинца, 86, кор.2
телефон: (+375 17) 379 55 61
Телефон: (+375 17) 379 55 00


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