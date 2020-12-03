Билборды инфокампании за инклюзию "Бачыць магчымасцi" появятся в 10 городах Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день людей с инвалидностью, который ежегодно отмечается 3 декабря, в Минске, во всех областных и четырех районных центрах - Сморгони, Мозыре, Жлобине и Новополоцке - стартует инфокампания "Бачыць магчымасцi". Об этом БЕЛТА сообщили в ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (ОО "БелАПДИиМИ").

На улицах городов появится яркая серия из четырех билбордов. Каждый из них рассказывает историю одного из четырех молодых людей с инвалидностью, в том числе с интеллектуальными нарушениями. Герои билбордов - Эдуард Клуйша, Екатерина Анпилогова, Павел Корончик и Дмитрий Савчик - смогли освоить профессию и счастливы быть востребованными. Именно через их истории авторы кампании хотят акцентировать внимание на вопросах инклюзии и трудоустройства людей с инвалидностью.

Инфокампания и билборды разработаны как часть проекта "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью", который с 2014 года реализует ОО "БелАПДИиМИ" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Разработку кампании и дизайна билбордов поддержал Международный Фонд "Хлеб для мира" (Германия). Именно с его помощью реализован проект "Доступная работа" по содействию в трудоустройстве людей с инвалидностью на открытом рынке труда. Потенциальные наниматели научились взаимодействию с особыми работниками и созданию условий для их трудоустройства. В результате более 70 человек уже нашли работу.

Над созданием билбордов работало креативное агентство с учетом нового корпоративного стиля БелАПДИиМИ. Дизайн транслирует новый логотип организации - "Гiд па жыццi" и название сайта.

ОО "БелАПДИиМИ" существует в Беларуси уже 26 лет и борется за равные возможности участия в жизни общества всех людей без исключения. Сегодня ассоциация объединяет 2,3 тыс. семей, в которых есть дети и молодые люди с инвалидностью. БелАПДИиМИ имеет три больших направления деятельности: продвижение интересов людей с инвалидностью на законодательном уровне, реализация социально значимых проектов по расширению возможностей для занятости, независимого проживания и самореализации людей с инвалидностью, а также работа с их семьями, особенно в кризисных ситуациях. Много внимания уделяется продвижению инклюзии через образовательные мероприятия и информационные кампании, работу со СМИ, обучение социальных работников, учителей и других специалистов.

Проект "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью" направлен на содействие Беларуси в реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, продвижение инклюзии и расширение возможностей самореализации для людей с инвалидностью. Благодаря проекту более 1,6 тыс. людей с инвалидностью в Беларуси получили консультации специалистов, доступ к новым социальным услугам, обучение и возможности трудоустройства. На конкурсной основе поддержано 29 соответствующих инициатив во всех регионах страны. Более 240 организаций людей с инвалидностью укрепили свой потенциал путем обучения, экспертной поддержки и обмена опытом с местными и зарубежными коллегами.-0-