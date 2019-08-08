Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 августа 2019, Чт
+19°C
Сплошная облачность EUR 2.293
USD 2.0444
RUB 3.1378
Главное
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Президент
Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами
Президент
В МАРТ рассказали, что населению делать с богатым урожаем помидоров
Экономика
Индивидуальный дизайн банковской платежной карточки – уже реальность
Экономика
Белорусский участок нефтепровода Сургут-Полоцк очищен от грязной нефти
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Движение на части трассы М1 в Столбцовском районе временно ограничат 9 августа
15:06 Регионы
В Гродно завершается строительство одной из самых больших школ в области
15:05 Регионы
В турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя примут участие атлеты из 14 стран
15:04 Спорт
Белорусский силач 9 августа попробует сдвинуть 15 тягачей МАЗ и установить мировой рекорд
15:01 Регионы
Более 80% молодых специалистов остаются на своих рабочих местах после отработки - Минздрав
14:54 Общество
Жээнбеков: власти не допустят создания в стране нестабильной обстановки
14:52 В мире
Водителя фуры выбросило из кабины после ДТП: мужчина погиб
14:38 Происшествия
Афиша выходного дня: A-Fest, День эстонской культуры и "Мотальскія прысмакі"
14:38 Регионы
РЕПОРТАЖ: Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе
14:34 Регионы
Билет через интернет за 15 минут до отправления теперь можно купить на большее число поездов
14:21 Общество
Сильный дождь подтопил часть Партизанского проспекта в Минске
14:20 Регионы
Компания velcom завершает ребрендинг и с 12 августа станет A1
14:18 Общество
Минский предприниматель реализовал 6 тыс. л автомобильного масла без разрешения правообладателя
14:17 Происшествия
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области
14:09 В мире
Археологи нашли фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века
14:06 Культура
II Европейские игры вызвали большой интерес в интернет-сообществе
14:00 Спорт
Десять объектов недвижимости в Минской области выставят 28 августа на электронные торги
13:48 Регионы
Ресурсный образовательный центр при РНПЦ трансфузиологии начнет работу с 1 сентября
13:46 Общество
Доллар и российский рубль на торгах 8 августа подешевели, евро подорожал
13:35 Экономика
Американский защитник Доминез Барнет пополнил ряды "Цмокі-Мінск"
13:31 Спорт
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Билет через интернет за 15 минут до отправления теперь можно купить на большее число поездов

Общество 08.08.2019 | 14:21
Фото из архива
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога расширила список поездов, на которые билет через интернет можно купить за 15 минут до отправления с нужной станции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Ранее для всех поездов действовало ограничение - электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции. Теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd.rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира", - отметили в БЖД. Список поездов размещен на сайте дороги в разделе "Информация для пассажиров".

Если пассажир прошел электронную регистрацию на сайте, то при посадке в поезд ему необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это могут быть военный билет, водительское удостоверение или другой документ с фотографией, заверенный печатью. Детям в возрасте до 14 лет также нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении.

В случае, когда электронный билет куплен менее чем за час до отправления поезда со станции начала маршрута, при посадке дополнительно необходимо будет предъявить бланки электронных билетов заказа на бумажном носителе или экране мобильного устройства, либо 14-значные номера электронных билетов.

На сайте Белорусской железной дороги существуют два способа покупки билетов: без электронной регистрации (с последующим оформлением проездных документов на бланке в билетной кассе БЖД) и с электронной регистрацией, которая позволяет ехать в поезде в соответствии с оплаченным через интернет заказом без оформления билета в кассе.

По данным пресс-центра, за 7 месяцев 2019 года на сайте БЖД было оформлено 1 млн 684 тыс. электронных билетов. Почти четверть (24%) от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ "Экспресс", приобретается через интернет, то есть каждый четвертый билет на поезд с нумерованными местами - электронный.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
БЖД, железнодорожный транспорт, интернет, сайты
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.293 BYN 2.288 BYN 2.294 BYN
USD
2.0444 BYN 2.042 BYN 2.044 BYN
RUB
3.1378 BYN 3.126 BYN 3.14 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Кто управляет минскими светофорами
Все видео

Фотоновости

Владимир Андрейченко встретился с Фионной Гибб
Все фото

Инфографика

Календарные планы парламентских выборов 30 августа* - образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий. 15 сентября* - образование участков для голосования.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Орденом Матери награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей
Расширены зона и продолжительность безвиза в Брестской и Гродненской областях
Политика
Во время встречи Мясникович предлагает ЕС воспользоваться возможностями Беларуси в работе с другими странами ЕАЭС
В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане - МИД
Румас направился в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета
Экономика
Владимир Андрейченко Беларусь рассчитывает на рост числа инвесторов из Великобритании - Андрейченко
Доллар и российский рубль на торгах 8 августа подешевели, евро подорожал
Страховые взносы в Беларуси в I полугодии выросли на 13,6%
Происшествия
Фото УВД Брестского облисполкома В Лунинецком районе уничтожили плантацию конопли
Водителя фуры выбросило из кабины после ДТП: мужчина погиб
Минский предприниматель реализовал 6 тыс. л автомобильного масла без разрешения правообладателя
Регионы
РЕПОРТАЖ: Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе
Афиша выходного дня: A-Fest, День эстонской культуры и "Мотальскія прысмакі"
Движение на части трассы М1 в Столбцовском районе временно ограничат 9 августа
Спорт
Футболисты "Шахтера" проводят тренировку на Олимпийском стадионе Турина. Фото ФК "Шахтер" Борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер" проведут первые матчи 3-го круга квалификации Лиги Европы
В турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя примут участие атлеты из 14 стран
II Европейские игры вызвали большой интерес в интернет-сообществе
Технологии
Белорусские компании готовы выполнять требования Евросоюза к инфобезопасности
"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры
Отзывы минчан помогут усовершенствовать личный кабинет пользователей электронных жировок
Культура
Археологи нашли фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века
Национальный исторический музей подготовил выставку ко Дню археолога
Работы художников из 25 городов Центральной России покажут в Минске
В мире
Фото Trend Азербайджан может постепенно отойти от выпуска бумажных денег
Жээнбеков: власти не допустят создания в стране нестабильной обстановки
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Гигантский "гобелен мира" создала художница из Португалии
Мила Йовович ждет ребенка
Женщинам разрешили плавать топлес в Барселоне
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Всегда в хорошей форме!
Неисправимые времена Ефремова
За полярным кругом
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия