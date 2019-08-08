Билет через интернет за 15 минут до отправления теперь можно купить на большее число поездов

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога расширила список поездов, на которые билет через интернет можно купить за 15 минут до отправления с нужной станции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Ранее для всех поездов действовало ограничение - электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции. Теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd.rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира", - отметили в БЖД. Список поездов размещен на сайте дороги в разделе "Информация для пассажиров".

Если пассажир прошел электронную регистрацию на сайте, то при посадке в поезд ему необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это могут быть военный билет, водительское удостоверение или другой документ с фотографией, заверенный печатью. Детям в возрасте до 14 лет также нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении.

В случае, когда электронный билет куплен менее чем за час до отправления поезда со станции начала маршрута, при посадке дополнительно необходимо будет предъявить бланки электронных билетов заказа на бумажном носителе или экране мобильного устройства, либо 14-значные номера электронных билетов.

На сайте Белорусской железной дороги существуют два способа покупки билетов: без электронной регистрации (с последующим оформлением проездных документов на бланке в билетной кассе БЖД) и с электронной регистрацией, которая позволяет ехать в поезде в соответствии с оплаченным через интернет заказом без оформления билета в кассе.

По данным пресс-центра, за 7 месяцев 2019 года на сайте БЖД было оформлено 1 млн 684 тыс. электронных билетов. Почти четверть (24%) от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ "Экспресс", приобретается через интернет, то есть каждый четвертый билет на поезд с нумерованными местами - электронный.-0-