Билеты БЖД нельзя будет купить и вернуть через интернет ночью 17 августа

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа и возврат билетов Белорусской железной дороги через интернет будут недоступны ночью 17 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с проведением плановых технических работ 17 августа в период с 1.30 до 5.00 продажа и возврат билетов в системе продажи проездных документов через интернет будут недоступны", - говорится в сообщении.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-