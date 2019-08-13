Билеты БЖД нельзя будет купить и вернуть через интернет ночью 17 августа

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа и возврат билетов Белорусской железной дороги через интернет будут недоступны ночью 17 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"В связи с проведением плановых технических работ 17 августа в период с 1.30 до 5.00 продажа и возврат билетов в системе продажи проездных документов через интернет будут недоступны", - говорится в сообщении.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-
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