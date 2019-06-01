Билеты БЖД нельзя будет купить по интернету с вечера 1 июня до полудня 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа и возврат билетов Белорусской железной дороги на сайте poezd.rw.by будут закрыты вечером 1 июня и до полудня 2 июня, сообщает БЕЛТА.
По информации БЖД, в связи с проведением плановых технических работ в период с 22.00 1 июня до 12.00 2 июня продажа и возврат билетов на сайте poezd.rw.by будут закрыты. Пассажиров просят обращаться в билетные кассы.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-
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