Билеты БЖД нельзя будет купить по интернету с вечера 1 июня до полудня 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа и возврат билетов Белорусской железной дороги на сайте poezd.rw.by будут закрыты вечером 1 июня и до полудня 2 июня, сообщает БЕЛТА.

По информации БЖД, в связи с проведением плановых технических работ в период с 22.00 1 июня до 12.00 2 июня продажа и возврат билетов на сайте poezd.rw.by будут закрыты. Пассажиров просят обращаться в билетные кассы.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-