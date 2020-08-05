Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский в пресс-центре БЕЛТА.

"Биотехнологическое направление в нашей стране работает на достойном уровне, успешно развивается благодаря поддержке государства. Мы общаемся с зарубежными коллегами на равных. Дважды организовывали в Минске Европейскую школу биотехнологов для молодых ученых, и гости из-за рубежа восхищались нашей мотивированной, подготовленной молодежью. У нас есть хороший научный потенциал - надо развивать производственный", - сказал Александр Кильчевский.

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Белорусские ученые разрабатывают чистящие и моющие средства с пробиотическим компонентом "Есть аналоги за рубежом, но они весьма дорогостоящие, потому почти не доступны для использования у нас", - сказала генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Эмилия Коломиец.

Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос Об этом сообщил директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко в пресс-центре БЕЛТА.

В НАН рассказали о применении стволовых клеток в белорусской медицине "Сейчас в Беларуси порядка 50 инструкций, в которых изложены методы оказания медицинской помощи с использованием клеточных технологий", - сказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.