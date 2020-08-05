Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский в пресс-центре БЕЛТА.
"Биотехнологическое направление в нашей стране работает на достойном уровне, успешно развивается благодаря поддержке государства. Мы общаемся с зарубежными коллегами на равных. Дважды организовывали в Минске Европейскую школу биотехнологов для молодых ученых, и гости из-за рубежа восхищались нашей мотивированной, подготовленной молодежью. У нас есть хороший научный потенциал - надо развивать производственный", - сказал Александр Кильчевский.
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