БИСИ и БЕЛТА запускают совместный проект "Экспертная среда"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство и Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) 4 декабря запускают совместный аналитический проект "Экспертная среда".

"Экспертная среда" - это не просто площадка для обмена мнениями. Здесь не говорят о банальностях. Проект БИСИ и БЕЛТА уникален тем, что его участники пытаются заглянуть за горизонт событий. Именно для этого за круглым столом собираются аналитики института, представители "фабрик мысли", лидеры мнений, эксперты. "Совместный проект БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований "Экспертная среда" - относительно новое направление деятельности для агентства. Теперь на его площадке будут собираться известные аналитики, политологи, экономисты для обсуждения самых актуальных и горячих, если хотите, вопросов из жизни Беларуси и мира. Надеемся, что такой формат оправдает себя и будет востребован не только у наших читателей, но и в экспертной среде", - отметила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Она добавила, что пресс-центр БЕЛТА уже давно пользуется популярностью и доверием у гостей - журналистов, представителей различных ведомств и организаций. "Во многом - благодаря готовности представлять эту площадку для обсуждения самых разных тем, которые моментально выходят на ленте агентства. Причем спектр мероприятий самый широкий - это могут быть пресс-конференции, брифинги, презентации, онлайны, круглые столы", - пояснила руководитель агентства.

Стартует "Экспертная среда" с самой актуальной темы политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти". Участники круглого стола, среди которых представители БИСИ, действующие и избранные депутаты, специалисты в области права, представят нетривиальный взгляд на работу парламента. За годы независимости кардинально изменилась страна и мир вокруг. Все это требует новых подходов и от депутатского корпуса. В чем они будут заключаться - обсудит "Экспертная среда". По словам директора Белорусского института стратегических исследований Олега Макарова, участники круглого стола проанализируют, что представляет из себя обновленный состав парламента, чем он отличается от предыдущего и насколько готов к тем вызовам и задачам, которые стоят перед законодательной властью на современном этапе.-0-