БИСИ: обеспечение национальной безопасности - главный критерий эффективности власти

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение национальной безопасности - главный критерий эффективности власти в любом государстве. Такое мнение высказала БЕЛТА кандидат исторических наук, аналитик БИСИ Ольга Лазоркина, комментируя выступление Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

"Обеспечение национальной безопасности - главный критерий эффективности власти в любом государстве. Президент ясно дал понять, что "Беларусь остается стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности". В этой связи, несмотря на сложный диалог с рядом западных стран, поддержание стабильности и безопасности в регионе является высшим интересом", - сказала Ольга Лазоркина.

Аналитик БИСИ уверена, что на современном этапе Беларусь подтверждает свою твердую последовательную позицию в системе международных отношений - развитие сотрудничества с другими государствами на основе национальных интересов. "Краеугольным камнем белорусской государственности является суверенитет и территориальная целостность. США неизменно выступали за сохранение страной независимости, одновременно учитывая, что специфика белорусской экономики требует тесной кооперации с Россией", - добавила Ольга Лазоркина.

Отношения великих держав со средними и малыми странами имеют индивидуальные особенности и зависят от многих факторов. По словам аналитика, США многие десятилетия являются лидером в сфере мировой экономики, поэтому их политический вес и мнение имеют решающее значение для международного сообщества. Белорусско-американские отношения развивались циклически, траектория сотрудничества не всегда шла по нарастающей, она включала взлеты и падения. Вместе с тем Беларусь всегда входила в сферу региональных интересов США.

Сегодня распространенной практикой стало применение санкций. Беларусь многие годы находилась под санкционным давлением. Однако пандемия кардинально изменила ситуацию. "Повсеместно наблюдается усиление роли государства, ограничение прав и свобод граждан и, как следствие, выражение недовольства и демонстрации. В этой связи закономерным выглядит тезис Президента о том, что "самим надо разобраться в себе", - подчеркнула Ольга Лазоркина. - Эскалация невыгодна никому: ни Беларуси, ни Европейскому союзу, ни Соединенным Штатам Америки. Тем более это не наш выбор".

Концепция единого европейского дома - это не только наличие единых ценностей, а еще и разделение бремени проблем. Место, которое Беларусь в нем занимает, может определяться вкладом страны в решение общих вызовов. "Отклик Беларуси всегда был скорым и бескорыстным. О чем бы ни шла речь - миграционном кризисе, затяжном конфликте в Украине, пандемии - Беларусь стремилась внести свой посильный вклад в общее дело. Президент в своем выступлении особенно выделил, что "Беларусь знает, как сближать позиции и вырабатывать решения общих проблем". Это не единожды было отмечено международным сообществом", - сказала аналитик БИСИ.

По словам Ольги Лазоркиной, Беларусь неоднократно обращала внимание на тот факт, что прецеденты в международной практике создаются очень быстро, а вот вернуться к прежним форматам взаимодействия бывает крайне сложно. "На примере белорусско-польских отношений мы можем видеть, как обезвоживается и сужается фарватер сотрудничества, который имел все шансы стать основой новой системы региональной кооперации, - отметила она. - Ограниченность выбора в современных реалиях - условная категория. Евразия все более отчетливо занимает лидирующие позиции в мировой экономике, предлагает широкие возможности и актуальное видение политической повестки. Беларусь со своей стороны всегда готова к диалогу по любым вопросам, основываясь на принципе уважения и равноправных началах взаимодействия".-0-