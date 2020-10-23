БИСИ: ошибочно представлять ситуацию внутри Беларуси как противостояние общества и власти

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ошибочно представлять ситуацию внутри Беларуси как противостояние общества и власти. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась заместитель директора Белорусского института стратегических исследований, кандидат политических наук Татьяна Шендик.

"В странах ЕС и США действительно наблюдаются сложности в области компетенции и экспертизы по Беларуси, что признается многими аналитиками при общении на уровне экспертной дипломатии. Вместе с тем необходимо признать, что за последние несколько лет в белорусских процессах начали разбираться гораздо лучше именно благодаря усилиям белорусской стороны. Здесь можно отметить и возрастающую роль Беларуси на региональном уровне, и выработанные форматы регионального экспертного взаимодействия. Однако восходящий тренд повышения качества и углубления экспертизы по Беларуси нарушен", - считает аналитик.

По ее словам, наблюдаемое ухудшение отношений не приведет к росту сопутствующих компетенций. "Ошибочно представлять ситуацию внутри Беларуси как противостояние общества и власти, поскольку значительная часть общества политически нейтральна и ценит социальные достижения действующей власти. ЕС, равно как и часть протестно настроенных белорусов, должен понимать и принимать тот факт, что существуют и другие стороны, помимо той, которую они поддерживают. Безусловно, диалог должен проходить на равных. Взаимодействие с европейскими странами прежде всего должно быть основано на соблюдении основополагающих принципов международного права: суверенитета, территориальной целостности, принципа невмешательства во внутренние дела независимой страны, а также обязанности государств сотрудничать в соответствии с Уставом ООН", - резюмировала Татьяна Шендик.-0-