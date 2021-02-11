БИСИ: помимо партий нет иного механизма представительства политических интересов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество не выработало иного механизма представительства политических интересов помимо партий. Об этом БЕЛТА сказала делегат ВНС, кандидат политических наук, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Татьяна Шендик.

"Человечество не выработало иного механизма представительства политических интересов помимо партий. Перспектива такова, что и инструменты цифровой демократии вряд ли смогут взять на себя важную функцию партий по формулированию стратегических направлений политики", - сказала Татьяна Шендик.

В то же время партии принято воспринимать не иначе как необходимое зло. "Ведь партия - это власть, а власть, как правило, влечет либо идеалистов-романтиков, либо политических авантюристов. Поэтому эффект от встраивания в политическую систему этого института может оказаться несоразмерным тем рискам, которые он несет в себе для всей системы", - добавила замдиректора БИСИ.

"Это очень важный тезис, особенно ввиду того, что у белорусского общества фактически нет опыта существования при многопартийной политической системе. Поэтому перестройка политического организма должна сопровождаться многоуровневой системой регламентации условий создания и деятельности партий. В частности, законодательство о партиях одновременно должно быть строгим и способствовать формированию ответственных политических сил с широкой общественной поддержкой, - рассказала Татьяна Шендик. - Иначе мы будем умножать мелкие клики, деятельность которых, вероятнее всего, будет основана на тактике изматывания власти".

Кандидат политических наук отметила, что в обществе складываются предпосылки для формирования снизу общественного запроса на доступ к политическим инструментам влияния на принятие решений. "Глобализация, урбанизация и масштабная цифровизация делают эти процессы необратимыми. Это заставляет думать об инструментах конвертирования общественной энергии в конструктивное русло. Главное - прийти к пониманию, что задача партии не столько борьба за власть, сколько выработка направлений развития страны", - резюмировала Татьяна Шендик.-0-