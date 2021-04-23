БИСИ: растет внешнее информационное воздействие для навязывания чуждых смыслов и разделения общества

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский институт стратегических исследований продолжает цикл презентаций результатов исследования "Ценности современного белорусского общества", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Накануне с докладом перед сотрудниками Генеральной прокуратуры выступила аналитик БИСИ Светлана Алейникова. В числе ключевых акцентов она назвала сочетание коллективных и индивидуальных ценностей; смещение интересов общества от материальных благ к приоритетам более высокого порядка: сопричастности, самореализации, стремлению к новым социальным стандартам, качеству жизни; взвешенное восприятие гражданами исторического прошлого страны через призму Победы в Великой Отечественной войне; выраженный запрос молодежи на инициативу и самореализацию.

"В то же время все более заметным становится рост внешнего информационного воздействия, целями которого являются искажение и политизация истории, навязывание чуждых смыслов, тенденция к торпедированию отдельными информационными ресурсами доверия граждан к основным социальным институтам, разделение общества по признаку "свой - чужой". При этом основными мишенями выступают потребности высшего порядка: сопричастности, признания, самореализации, а главными инструментами - игра на чувствах и эмоциях людей, формирование оценочных суждений, дающих ключ к управлению сознанием и поведением, в первую очередь молодежи", - рассказали в БИСИ.

Аналогичные презентации прошли в Палате представителей, БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси.-0-