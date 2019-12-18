БИСИ: в Беларуси есть группа активистов, пытающихся заработать политические дивиденды на экологии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть группа активистов, пытающихся заработать политические дивиденды на экологических темах, которые вызывают обеспокоенность у людей. Об этом во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц.

Участники обсудили, кто задает экологическую повестку в Беларуси, дает повод для дискуссий, принятия решений. Например, в этом году на слуху было строительство Брестского аккумуляторного завода. Эксперты попытались найти ответ на вопрос: нет ли в действиях общественников какой-либо еще подоплеки кроме экологической. Екатерина Речиц предложила поделить всех экологических активистов Беларуси на три группы. К одной из них аналитик относит людей, которые фактически не имеют никакого отношения к экологии, но обстоятельства сложились так, что они занялись экологическими проблемами. Например, там, где они живут, реализуют проект, связанный с экологическими рисками. "Нельзя забывать о еще одной группе якобы экологических активистов, которые никакого отношения к решению экологических проблем по существу не имеют, но подхватывают зеленую повестку ради хайпа. Они пытаются оседлать темы, связанные с обеспокоенностью населения экологически рискованными производствами, влиянием мировых экологических трендов на белорусское общество, и заработать на этом политические дивиденды", - пояснила аналитик. Впрочем, сделать на экологии себе политическую карьеру в Беларуси пока никому не удалось. Лидеров общественного мнения по экологической повестке в стране пока нет.

По словам Екатерины Речиц, стоит отдать дань тем, кто профессионально занимается сохранением окружающей среды, имеет специальную подготовку, конструктивно настроен к власти, не идет вразрез с политическими решениями. "Но эти структуры достаточно замкнуты. И здесь нужно более детально разбираться, почему так происходит. То ли потому, что общество в целом имеет достаточно низкий уровень экологической культуры, то ли потому, что у нас нет действенных каналов коммуникации между общественными организациями и властью, в том числе профильными министерствами", - отметила аналитик.

Исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика" Владимир Нистюк считает, что подобные проблемы снимаются, когда для общества открыта информация. "Иногда пузыри надуваются там, где они не должны надуваться. Но когда мы не знаем, что и как будет, когда не привлекается гражданское общество на этапе принятия решения и потом людей только перед фактом ставят... Тогда у них возникает внутренний протест не столько против завода в Бресте, а против того, что игнорируется их мнение. Люди не знают правды ни со стороны тех, кто строил завод, ни со стороны тех, кто пытается их вывести на площадь. Эту правду надо очень широко доводить", - подчеркнул он.-0-

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Аналитик БИСИ: Грета Тунберг - это поддерживаемый пиар-технологиями образ Такое мнение во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА высказала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц.

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