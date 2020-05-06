БИСИ запустил сайт с историями аналитиков о родных, прошедших Великую Отечественную войну

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии праздника Великой Победы Белорусский институт стратегических исследований присоединяется к республиканской акции "Беларусь помнит". БИСИ публикует семейные истории своих аналитиков о судьбах их близких, прошедших Великую Отечественную войну, сообщает БЕЛТА.

На сайте may9.bisr.by можно прочесть семейные истории директора института Олега Макарова, аналитиков Антона Дударенка, Анны Романович, Николая Сухотского и других. БИСИ приглашает присоединиться к эстафете памяти коллег-экспертов, аналитиков, интеллектуалов, журналистов и всех людей, кому небезразлична история своего рода и своей родины.

Заместитель директора БИСИ Юрий Прокопов рассказал, что аналитики нашли в семейных архивах фотографии родных и близких времен Великой Отечественной, письма с фронта, наградные листы, достали из бережно хранящих в шкатулках ордена и медали предков, просто поделились историями, известными только им со слов дедушек и бабушек. "Что немаловажно - семейная история хранит и другие рассказы: о жизни в тылу, о жизни под оккупацией, о переживаниях наших предков. И вот из отдельных нитей таких похожих, но таких разных судеб наших бабушек и дедушек соткано полотнище нашей общего и трагического и героического прошлого, которое мы должны помнить всегда", - подчеркнул Юрий Прокопов.

"Людей моего поколения с детства окружала война. Не та, что со взрывами снарядов, свистом горящими домами. А та, что в книгах, фильмах, памятниках. Но главное - в памяти. Нам, кому сейчас около 40, выпала уникальная возможность жить рядом с легендой. С людьми, которые прошли войну, пережили ее ужасы и своим героизмом принесли Великую Победу. И это не голливудские киногерои с пластмассовыми лицами, это наши родные, наши дедушки и бабушки. Они не очень любили рассказывать про войну, но благодаря тому, что они были с нами рядом, война и Победа стали частью нас", - добавил он.

Юрий Прокопов отметил, что его поколение обладает уникальными знаниями. "Оно может сказать: я помню, как дед мне рассказывал, как однажды во время войны… Таких рассказов - миллионы, они не запечатлены в книгах и кинолентах, но они являются неотъемлемой частью семейной истории и - шире - истории всей страны. Долг нашего поколения перед поколением, прошедшим войну, - передать эти знания своим детям и внукам. Именно об этом проект БИСИ "Мы помним - Беларусь помнит", - отметил замдиректора института.

В Белорусском институте стратегических исследований считают, что долг каждого человека, неравнодушного к своей стране, - вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу народа, в летопись Великой Отечественной войны. Победа в ней - важнейшее событие в мировой истории. А 9 Мая навсегда останется символом героизма и мужества народа, отстоявшего свободу и независимость.-0-