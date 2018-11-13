Бизнес должен подталкивать образование к новациям - Минтруда

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес должен проявлять заинтересованность в качественной подготовке кадров, подсказывать новации, которые необходимо внедрять в образовании. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Дорога должна быть с двусторонним движением. Госорганы предлагают механизм, но важна обоюдная заинтересованность. Бизнес должен подталкивать систему госорганов, систему подготовки кадров к новациям", - отметил Андрей Лобович.

"Практика жизни показывает, что для динамично развивающихся секторов экономики, а это прежде всего IT-сфера, система подготовки кадров по нынешним образовательным программам не успевает за потребностями в квалификации их специалистов. Она должна совершенствоваться быстрее", - отметил Андрей Лобович. Именно поэтому IT-сфера вошла в пилотный проект еще до утверждения стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций.

Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский добавил, что даже в отношении рабочих профессий есть необходимость в совершенствовании подготовки специалистов, продиктованная именно развитием информационных технологий. "Они проникают в деятельность производственного персонала. Наиболее наглядный пример разрыва в спросе со стороны рынка труда и предложения со стороны образования - подготовка сварщика. Тот, кого готовим мы, и тот сварщик, который должен программировать роботизированный комплекс в условиях сборочного производства, - совершенно разные. Проблема в формулировании качественного заказа. Наниматель часто не может сказать сам, какой специалист ему нужен", - пояснил Валерий Голубовский.

Как раз определить, кого готовить и какими компетенциями специалист должен обладать, - задача секторальных советов, которые будут создаваться в соответствии со стратегией совершенствования Национальной системы квалификаций. "Наиболее прорывные предприятия, которые создали новые производства или модернизировали действующие с учетом современных технологий, должны определить требования, которые станут основой для дополнения содержания квалификаций", - отметил Валерий Голубовский.

Также предусматривается предоставить учреждениям образования больше прав для внесения корректировок в содержание планов и программ с учетом запросов реального сектора экономики.-0-