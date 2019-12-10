Бизнес-премию "Лидер-2019" вручат на церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка"

В этом году в рамках церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка" будет вручена еще одна награда: бизнес-премия "Лидер-2019". Она предназначена для руководителей и владельцев предприятий и призвана по достоинству оценить их вклад в достижения компаний.

"Мы хотим подчеркнуть, что за успехом каждого предприятия стоит реальный человек, собственник или руководитель, – заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Мы и раньше награждали ключевые фигуры предприятия дипломами "Лидер бизнеса" и "Лидер управления", а в честь нашего пятилетия решили немного изменить формат и еще больше подчеркнуть роль владельцев и топ-менеджеров – ведь их труд и предпринимательский талант заслуживают самой высокой оценки".

Кроме того, почетные дипломы бизнес-премии "Лидер-2019" будут вручены предпринимательским объединениям за их вклад в улучшение делового климата Беларуси, а также белорусским СМИ, освещающим экономические события.

Премия "Лидер потребительского рынка-2017"

Как сообщалось ранее, церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2019" состоится 11 декабря в столичном "Президент-отеле". В этом году премия будет вручена в пятый раз. Награда учреждена группой компаний "Медиа Партнер", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Премия "Лидер потребительского рынка-2018"

Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 100 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премией были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by , а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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