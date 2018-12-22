Бизнес-сообщество положительно оценивает проведение мониторингов - КГК

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители деловых сообществ положительно относятся к профилактической направленности такой формы контроля и надзора, как мониторинг. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщила начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности КГК Беларуси Елена Горнак.

"Мониторинги имеют предупредительно-профилактическую направленность, ведь основной их задачей является выявление нарушений и недостатков с целью их оперативного устранения и предотвращения совершения в дальнейшем. В случае первичного выявления нарушений в деятельности субъекта и их устранения меры административного воздействия не применяются", - проинформировала она.

По словам Елены Горнак, после принятия указа № 376 мониторинги стали одной из распространенных форм государственного контроля в практике работы контролирующих и надзорных органов. "Они достаточно эффективны - об этом свидетельствует изучение практики их проведения некоторыми надзорными органами, - добавила представитель КГК. - Таких мероприятий большинству контролирующих и надзорных органов достаточно, чтобы оценить деятельность субъекта на предмет соответствия ее законодательству".

Согласно законодательству, мониторинг является формой контроля (надзора), заключающейся в наблюдении, анализе, оценке, установлении причинно-следственных связей, применяемой для оперативной оценки фактического состояния объектов и условий их деятельности на предмет соответствия ее требованиям законодательства, выявления и предотвращения причин и условий, способствующих совершению нарушений.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке