Бизнес-завтрак серии "Мои шаги в бизнесе" для женщин-предпринимателей состоится в начале июня в Витебске

Общение с экспертами по построению собственного бизнеса и новые знакомства – Белинвестбанк продолжает серию обучающих мероприятий для бизнес-леди. На этот раз в центре внимания – предпринимательницы из Витебска.

8 июня 2019 года в уютном ресторане города над Двиной пройдет бизнес-завтрак "Мои шаги в бизнесе". Участниц мероприятия, начинающих и действующих предпринимательниц Витебска, ждет насыщенная программа , новые полезные знакомства и неформальное общение с экспертами.

Тематика выступлений спикеров позволит найти жизненный баланс, вооружиться позитивными установками для достижения целей, а также создать устойчивый бизнес, способный справляться с любым уровнем проблем.

"Life-balance: как сочетать бизнес и личную жизнь". Если и вы задавались этим вопросом, Ирина Аксючиц поможет найти на него ответ. Бизнес-коуч, кандидат психологических наук, учредитель клуба успешных женщин Simvolwoman владеет уникальной методикой имаготерапии – лечения с помощью образов. Авторский тренинг Ирины поможет участницам мероприятия научиться управлять своими жизненными ролями: "бизнес-леди", "жена", "мама", "подруга". С помощью уникальной методики предпринимательницы нарисуют свой существующий или будущий бизнес таким, каким они видят его через 3—5 лет. Предложенная техника позволит сформировать правильные установки для достижения всех поставленных целей.

"Системное решение проблем в бизнесе". Михаил Шакалев, начальник управления развития цифровых каналов продаж ОАО "Белинвестбанк", высококлассный специалист в продажах, досконально изучивший психологию покупателя, его предпочтения, ожидания и страхи, "рассекретит" аналитические методы, которые позволят увеличить эффективность вашего бизнеса.

Мероприятие бесплатное, но требуется обязательная регистрация, так как количество мест ограничено. Для того чтобы оставить заявку на участие в бизнес-завтраке, вам необходимо пройти по ссылке .

Регистрация участников: 9:30 — 10:00

Время проведения мероприятия: 10:00 —12:00

Справочная информация по телефонам: + 375 44 542 20 02, +375 29 632 45 79

Напомним, первый бизнес-завтрак для женщин "Мои шаги в бизнесе" состоялся 6 апреля 2019 года в Бресте. В мероприятии приняли участие около 40 начинающих и уже имеющих собственный бизнес предпринимательниц. Подобные обучающие семинары пройдут в других областных центрах страны до конца года. Несколько бизнес-завтраков ждут и столичных бизнес-леди.

Титул банка, поддерживающего женское предпринимательство, Белинвестбанк получил не только благодаря проведению различных образовательных мероприятий и проектов для бизнес-леди. На протяжении многих лет банк оказывает консультационную и финансовую помощь компаниям, которыми владеют или руководят женщины, разрабатывает для них специальные продукты и услуги . Только за минувший год количество женских проектов, поддержанных Белинвестбанком, увеличилось вдвое. Всего же в структуре бизнеса банка доля женщин-предпринимательниц составляет более 36 %.

Общение с экспертами по построению собственного бизнеса и новые полезные знакомства – не пропустите!

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