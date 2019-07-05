Бьет - значит не любит, или Как спастись от домашнего насилия

Ежегодно около 100 человек погибают от рук близких людей - это каждый третий из тех, кто ушел из жизни не по своей воле. В органы внутренних дел каждый год поступает свыше 100 тыс. сообщений о фактах семейно-бытовых конфликтов. При этом значительное количество случаев не предается огласке: многие со страхом думают о том, что так у всех, что уйти некуда и помощи ждать не от кого. Но это не так. Корреспондент БЕЛТА с помощью специалистов ГУ "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей" попыталась разобраться, на какую помощь может рассчитывать пострадавший.

Что такое домашнее насилие

Это многогранное понятие, суть которого в намеренном причинении вреда. Насилие может выражаться в побоях, пинках, толчках и пощечинах, в принуждении к сексу, психологическом давлении - оскорблениях, запугивании, шантаже. Бывает и экономическое насилие - запрет работать или учиться, полный контроль за расходами, лишение финансовой поддержки.

Сначала в семье нарастает напряжение, возникает недовольство действиями партнера и раздражение. Это приводит к вспышке жестокости, часто сопровождается обвинениями, запугиваниями, угрозами, яростью. Далее наступает примирение: обидчик просит прощения, объясняет причину своего поступка (при этом часто перекладывает вину на пострадавшего - "сама виновата", "довела", "по-другому не понимаешь"), иногда вообще отрицает инцидент. Следом наступает "медовый месяц". Агрессор становится ласковым и заботливым, начинает ухаживать за супругой. Все рассчитано на то, что пострадавшая, например, заберет заявление из милиции, передумает уходить из семьи и простит обидчика. После этого периода снова растет напряжение и все происходит заново, со временем каждая фаза становится короче, а вспышки агрессии - чаще и сильнее. Однако именно ради "медового" периода партнеры часто возвращаются к насильнику.

Звонок на горячую линию

Если в семье назревает конфликт или кризис (любой, в том числе насилие в отношении кого-то из близких), можно связаться со специалистами и получить поддержку. В Минске работает городская круглосуточная информационная линия по проблемам семьи и детей (в том числе по проблеме насилия в семье) (017) 317-32-32. Также можно обратиться на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия в Беларуси 8-801-100-8-801 (с 8.00 до 20.00). Специалисты выслушают и помогут разобраться в ситуации, сориентируют, где и какую помощь можно получить. Но главное - подскажут, что делать в случае совершения насилия.

Для моментального получения информации о помощи можно воспользоваться QR-кодом, разработанным в центре семьи и детей. Чтобы открылся to-do-list, нужно запустить программу для сканирования кода, навести объектив камеры телефона на его изображение - и план безопасности появится на странице в браузере.

Разговор со специалистом по телефону может стать толчком к поиску выхода из запутанной жизненной ситуации и началом перемен к лучшему. Как рассказала заведующая отделением первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации ГУ "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей" Ольга Воронько, за январь-май в центр поступило более 2,5 тыс. звонков. Принято более 7,5 тыс. запросов на социальные услуги, из них свыше 300 - по проблемам насилия в семье.

Ольга Воронько обратила внимание, что закон о психологической помощи предполагает конфиденциальность, но если присутствует явная угроза жизни и здоровью человека, специалисты будут обязаны сообщить в милицию. Позвонившего об этом предупреждают, дают время на самостоятельное принятие решения.

Работа с психологом

Тех, кто обратился на линию, при необходимости мотивируют на встречу с психологом центра. Например, если был единичный факт насилия, человек понял, что это не нормально.

О том, как строится работа с потерпевшими, рассказала заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации центра Татьяна Щерба. "На начальном этапе мы проясняем, как клиент видит свою ситуацию. Редко человек говорит о том, что стал жертвой насилия. Обычно жалуется на мужа (если агрессор он), на его поведение, слова. На жертву оказывается психологическое давление, ее запугивают, но она не интерпретирует это как психологическое насилие, - подчеркнула завотделением. - Человек может очень долго жить с агрессором, поэтому со временем начинает верить в то, что проблема только в нем, что надо измениться, и тогда все станет хорошо. Однако это не работает: если женщина идет на поводу и начинает подстраиваться под своего супруга, у него возникают новые претензии".

Дальше психолог предлагает серию индивидуальных или групповых занятий. Во время работы каждая женщина получает домашние задания, которые позволяют ей разобраться в себе, ощутить свою самоценность, найти ресурсы. "Используем внутренние и внешние методы арт-терапии, написание эссе, сказок на заданную тему, а еще методики, основанные на обмене опытом между участницами группы. При общении с другими ты начинаешь соотносить себя с услышанным, анализируешь свою ситуацию, можешь сделать какой-то вывод. Часто бывают открытия: многие осознают, что их ситуация не такая страшная по сравнению с тем, что происходит в жизни другой женщины. Степень глобальности проблемы снижается, с ней становится легче работать. Далее человек находит свой личный ресурс, активизирует внутренние возможности и может сам решить, что ему делать", - пояснила Татьяна Щерба.

Кризисная комната и убежище

Если в телефонном разговоре или во время занятий с психологом выясняется, что женщине грозит опасность, ей предлагают заселиться в кризисную комнату (есть помещения для мамы с подростком, мамы с грудным ребенком, для взрослых). С собой нужно взять документы, по возможности деньги, ключи от дома или машины, телефон, лекарства, одежду, средства личной гигиены.

Пока пострадавшие проживают в комнате, с ними работают психологи, юристы. Они могут помочь собрать документы на развод, подать заявление в милицию, восстановиться после пережитого, найти работу и новое жилье.

Одно дело - анонимная психологическая помощь. И совсем другое - уход из своего дома. Это серьезный шаг, многие боятся уйти от агрессора. По словам Ольги Воронько, главный аргумент - страх осуждения соседей и родственников, страх проблем на работе, огласка ситуации в школе или детском саду, постановка семьи на учет СОП. "Тогда мы предлагаем представить весы: на одной чаше - жизнь женщины и ее ребенка, на другой - общественное мнение. Человек сам делает выбор - уйти или остаться. В январе-мае 13 человек решили уйти от агрессоров, мы заселили их в кризисную комнату, некоторых перенаправили в убежище от некоммерческой организации "Радислава", - рассказала психолог.

Что делать, если в семье близкого человека произошло насилие

Сигналом к тому, что в семье подруги или родственницы происходит что-то страшное, могут стать травмы и синяки (каждый раз новые), изменения в поведении, замкнутость. Тревожными звоночками являются странные отговорки при отмене встречи или вовсе разрыв отношений с друзьями и родными, враждебный партнер, который запугивает ее, ревнует, постоянно звонит и спрашивает, где она.

Ольга Воронько советует: первое, что можно сделать, - улучить момент и попытаться поговорить с пострадавшей. Сказать, что вас волнует ее состояние, вы беспокоитесь о ее жизни и здоровье. Второе - дать ей высказаться, не перебивать и не спрашивать, почему не ушла от него, так как это может вызвать чувство вины, в итоге жертва закроется и решит, что поддержки ждать не от кого. Третье - рассказать, какие виды помощи она может получить (консультация психолога, кризисная комната, номер телефона горячей линии). И последнее: если настроены решительно, то предупредите, что в случае повторения факта насилия вы сообщите в милицию.

Кто и как может помочь агрессору

На базе центра семьи и детей реализуется коррекционная программа, основанная на национальной модели комплексной работы с мужчинами-агрессорами. Программа состоит из нескольких этапов. На первом этапе (10 сессий) главная задача - помочь прекратить физическое насилие, признать негативные последствия своего поведения для партнера и детей, выработать сочувствие к ним. Второй этап (20 сессий) предназначен для того, чтобы помочь мужчинам решить проблему оскорбительного и контролирующего поведения, которое в прошлом было основой для тирании. Программа предусматривает групповую и индивидуальную работу с агрессорами. В частности, в процессе работы в группе мужчины получают возможность оценить собственное поведение, выслушивая других людей, признающих свою ответственность за насилие, контроль и попытки изолировать партнеров. Групповые занятия - это стрессовое мероприятие, поэтому бывает, что некоторые бросают, потом возвращаются снова.

В январе-мае индивидуальную работу в центре прошли 37 мужчин, из них 10 приняли участие в групповых занятиях. С ними работал создатель национальной модели психолог Роман Крючков. По его словам, среди тех, кто закончил программу коэффициент полезного действия терапии достигает 75%. "Все зависит от силы воли человека, от его выбора. Мы можем лишь обучить его более конструктивному поведению в стрессовых ситуациях, скорректировать ценностные установки, базу, которая мешала выстраивать нормальные отношения и позволяла применять насилие", - рассказал психолог.

Терапия длится 6-8 месяцев. За это время мужчине удается изменить свои мысли и убеждения. Основной критерий успешности, отметил Роман Крючков, - перемены в отношениях. "Выводы я делаю из общения с агрессором и психологом нашего центра, которая работает с его женой. Либо приглашаю к себе пару. Успешные случаи есть. Например, я работал с молодым мужчиной. На тот момент у него была жена, двое детей, и тут супруга решила уйти. Он был растерян, не знал, что делать, просил помочь ему сохранить семью. Звучали даже заявления в духе "иначе я убью ее или себя". Мы начали работать с ним, примерно через год он не только ее отпустил, но и стал задумываться о своих отношениях с детьми, которыми мало занимался. Человек многое поменял в своей жизни, главное - научился принимать решения другого человека. Это одна из целей нашей работы", - отметил психолог.

Сам собой напрашивается вопрос: почему они так себя ведут? Ответ Романа Крючкова краток: это не они себя так ведут - это мы себя так ведем.

Чтобы изменить ситуацию, во-первых, необходимо продолжать привлекать внимание к проблеме. По словам психолога, вместе мы постепенно меняем градус напряженности в обществе в хорошую сторону. За последние 5-7 лет ситуация заметно улучшилась: все больше людей знают, что такое насилие, как его избегать, где можно получить помощь.

Во-вторых, считает Роман Крючков, решить вопрос помогло бы создание механизма по воздействию на агрессора. "У нас есть алгоритм совместной работы между структурами по насилию в семье. Но я считаю, необходимо в целом прописать, какое наказание получит агрессор. Например, если он применяет насилие и наносит вред своим близким, можно поставить его перед выбором: либо коррекционная программа, либо серьезные последствия вплоть до ареста. Таким образом, агрессор понесет ответственность за свои действия", - заключил он.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-