Бьюти-зоны, воркшопы и благотворительные мастер-классы ожидают участниц женского фестиваля в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой женский фестиваль "Lady fest. Живи сегодня!" пройдет 25-26 мая в Минске, и значимой частью его программы станет благотворительность, сообщили БЕЛТА организаторы.

На мероприятии будут работать спикеры, которые расскажут о различных аспектах женского развития, организованы бьюти-зоны, зоны искусства и отдыха, моды и полезного питания, воркшопы и творческие выступления, концертная программа. И масштабную Charity зону на базе комплекса Dipservice Hall развернет Белорусский детский фонд совместно с командой фестиваля. На протяжении двух дней на этой интерактивной творческой площадке в формате non-stop будут проходить благотворительные мастер-классы. К примеру, можно будет научиться созданию интерьерной вазы в технике Ink Art (работа спиртовыми чернилами), изготовлению дизайнерских брошей, кулонов и браслетов, ботанической иллюстрации, флористике и многому другому.

Деньги, которые участницы Lady fest заплатят за мастер-классы, пойдут в фонд благотворительного проекта #HEART_TO_HEART - в помощь маленьким детским сердцам. Женщины и девушки научатся создавать какие-то красивые вещи (броши, картины, браслеты или пано), которые смогут забрать себе, и при этом внесут свой вклад в доброе дело.

В этой зоне также пройдет автограф-сессия от автора и иллюстратора книги "Бася і яе чароўны свет" Нади Буки. Новинка еще не поступила в магазины, но на фестивале книгу можно приобрести: часть вырученных средств пойдет в поддержку благотворительного проекта. На те же цели будут перечислены средства от продаж авторских игрушек, аксессуаров и украшений, гипсовых экофигурок для творчества и декора - маленьких мишек с большими сердечками. Запланирован благотворительный аукцион картин в техниках рисования эпоксидной смолой, акварели, некоторые из них предоставили известные художники из Санкт-Петербурга.

Проект #HEART_TO_HEAR направлен на помощь детям с врожденным пороком сердца. Ежегодно в РНПЦ детской хирургии выполняется более тысячи операций на сердце различной сложности. Сегодня для этого возможно использование технологии 3D-печати. Ребенок перед операцией проходит комплексное обследование, по итогам которого на 3D-принтере печатается его сердце из пластичных материалов. Реализация благотворительного проекта позволит собрать средства на покупку программно-аппаратного комплекса 3D-печати для внедрения в процесс хирургического лечения сложных комбинированных врожденных пороков сердца маленьких белорусов. 3D-принтер, мощный компьютер и лицензионное программное обеспечение будут приобретаться для отдела детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии.-0-